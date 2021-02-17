Холмщаки Волині пригадали історії свого примусового виселення. ВІДЕО

Холмщаки Волині пригадали історії свого примусового виселення. ВІДЕО
У другу неділю вересня в Україні – день пам’яті примусового виселення українців з Холмщини у 1944–1951 роках. Холмщаки Волині розповіли свої історії депортації.

Про це повідомляє Суспільне.

Галині Кирикилиці – 85. Її рідне село Сагринь на Холмщині повністю спалили у 1944 році. Разом з батьками у 6-тирічному віці їй довелося вимушено виїхати у Миколаївську область. З часом родина вирішила повернутися до Польщі, утім, ніхто не пускав, тому й опинилися на Волині. Тут усе життя довелося будувати спочатку, – розповідає холмщанка Галина Кирикилиця.

"В один день під’їхали машини військові, наші солдати та сказали вантажитися в вагони товарні. Хто як міг, виживав. Хто помирав, викидали з вагона просто під час ходу поїзда", – пригадує жінка.

Про примусову депортацію ділиться спогадами й 81-річна Мирослава Ліхнякевич. В її дитяче пальтечко матір напередодні депортації сховала усі заощадження родини, які все ж довелось віддати.

"Після того випадку вона мені завжди казала: ніколи в житті не підставляй дитину. Гроші – це не головне. Головне – це, щоб зберегти дітей", – пригадує жінка.

Щороку цього дня члени товариства у Луцьку збираються, аби вшанувати пам'ять на меморіалі біля пам’ятного знаку. Останні два роки через карантин масових заходів не проводили, – розповіла Суспільному голова товариства Ніна Бачинська.

"Нам болить, бо до сьогоднішнього дня наша держава Україна не визнала нас депортованими. Ми не можемо нормально поїхати на кладовища, хоча б весною і восени, щоб доглянути могили", – говорить Ніна Бачинська.

З 26 лютого члени товариства Холмщина волонтерять у міській бібліотеці, – розповідає 73-річна Людмила Вальчук. Спершу плели маскувальні сітки, робили чаї, тепер – кікімори для військових. Мріють усі разом дочекатися Перемоги.


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Теги: Холмщина, депортація, Волинь, Україна, Польща
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