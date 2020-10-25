Ковель заради економії вимикатиме вуличне освітлення





Про це



Так, з 13 вересня вуличного освітлення у місті не буде з 23.30 до 05.00.



Зі слів мера, це роблять, щоб зекономити енергоресурси.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі під час комендантської години вимикатимуть вуличне освітлення.Про це повідомив мер міста Ігор Чайка.Так, з 13 вересня вуличного освітлення у місті не буде з 23.30 до 05.00.Зі слів мера, це роблять, щоб зекономити енергоресурси.

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