Ковель заради економії вимикатиме вуличне освітлення
Сьогодні, 15:15
У Ковелі під час комендантської години вимикатимуть вуличне освітлення.
Про це повідомив мер міста Ігор Чайка.
Так, з 13 вересня вуличного освітлення у місті не буде з 23.30 до 05.00.
Зі слів мера, це роблять, щоб зекономити енергоресурси.
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Про це повідомив мер міста Ігор Чайка.
Так, з 13 вересня вуличного освітлення у місті не буде з 23.30 до 05.00.
Зі слів мера, це роблять, щоб зекономити енергоресурси.
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