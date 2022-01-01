На Херсонщині ЗСУ збили ворожий штурмовик
Сьогодні, 11:04
У п’ятницю, 16 вересня, повітряні сили збили штурмовик Су-25.
Про це повідомляють Повітряні сили.
ЗСУ інформують, що 16 вересня близько 8.30 у небі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищив черговий російський штурмовик Су-25.
Нагадаємо, Російська Федерація у війні проти України втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців.
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Про це повідомляють Повітряні сили.
ЗСУ інформують, що 16 вересня близько 8.30 у небі Херсонщини підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищив черговий російський штурмовик Су-25.
Нагадаємо, Російська Федерація у війні проти України втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців.
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