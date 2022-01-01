Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранений

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранений
Російські окупанти обстріляли центр Великої Костромки Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули дві людини.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Загарбники обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Резніченко.

За його словами, у селі є руйнування, їхні масштаби з’ясовуються.

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Теги: Дніпропетровщина, обстріли
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