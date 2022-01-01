Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є загиблі та поранений





Про це Валентин Резніченко.



Загарбники обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії.



"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Резніченко.



За його словами, у селі є руйнування, їхні масштаби з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстріляли центр Великої Костромки Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули дві людини.Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВАЗагарбники обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії."Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Резніченко.За його словами, у селі є руйнування, їхні масштаби з’ясовуються.

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