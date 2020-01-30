Царьов фінансував Росгвардію в Криму, - Офіс Генпрокурора

Колаборантуповідомили про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму.Про це повідомляє Офіс Генпрокурора в телеграмі.За даними слідства, після окупації півострова Царьов купив там нерухомість і підприємства, а на охорону найняв службовців Росгвардії, за що їм і платив. Фактично — це фінансування окупаційних військ.Тепер за це йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.Нагадаємо, у Царьоваза державну зраду, а у травні минулого року його заочно засудили до 12 років увʼязнення.