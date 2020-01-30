Царьов фінансував Росгвардію в Криму, - Офіс Генпрокурора
Сьогодні, 14:17
Колаборанту Олегу Царьову повідомили про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора в телеграмі.
За даними слідства, після окупації півострова Царьов купив там нерухомість і підприємства, а на охорону найняв службовців Росгвардії, за що їм і платив. Фактично — це фінансування окупаційних військ.
Тепер за це йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Царьова вже є підозра за державну зраду, а у травні минулого року його заочно засудили до 12 років увʼязнення.
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Про це повідомляє Офіс Генпрокурора в телеграмі.
За даними слідства, після окупації півострова Царьов купив там нерухомість і підприємства, а на охорону найняв службовців Росгвардії, за що їм і платив. Фактично — це фінансування окупаційних військ.
Тепер за це йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Царьова вже є підозра за державну зраду, а у травні минулого року його заочно засудили до 12 років увʼязнення.
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