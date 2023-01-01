На Волині відкрили виставку із уламків ракет і снарядів
Сьогодні, 17:21
Виставку під назвою «Жахливі квіти війни» відкрили сьогодні, 14 листопада, в Центрі культури та дозвілля у Любешові на Волині.
Її автор – Василь Чайковський, житель села Антонівка, голова Херсонського осередку Всеукраїнської Федерації фрі-файту та контактних єдиноборств, інформує Любешівська селищна рада.
Тут представлені експонати, які зроблені з уламків російських снарядів, зібраних на Херсонщині, а також фотороботи, на яких зображені наслідки обстрілів російської армії в Антонівці.
Великий набір уламків – це і гради, і шрапнелі, і касетні бомби, які розриваються у вищезгаданому населеному пункті щодня. Творчість митця з Херсонщини розділена на три частини: це картини з уламків снарядів «Жахливі квіти війни», фотофакт «Україна, нескорена війною» і збірка спогадів про окупацію.
Любешівський селищний голова Олег Кух подякував автору виставки за змістовне представлення експонатів та зазначив, що такі речі мають бачити якомога більше жителів саме тих територій, які не пережили і не зазнали російської окупації. Адже глядач має змогу бачити війну в деталях.
Разом з тим, очільник громади закликав усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблого Героя Олега Ковальчука з Рудки, який загинув 12 листопада, виконуючи бойове завдання на Харківщині.
Виставка продовжує діяти, всі охочі можуть оглянути експонати у фойє Центру культури та дозвілля селища Любешів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Її автор – Василь Чайковський, житель села Антонівка, голова Херсонського осередку Всеукраїнської Федерації фрі-файту та контактних єдиноборств, інформує Любешівська селищна рада.
Тут представлені експонати, які зроблені з уламків російських снарядів, зібраних на Херсонщині, а також фотороботи, на яких зображені наслідки обстрілів російської армії в Антонівці.
Великий набір уламків – це і гради, і шрапнелі, і касетні бомби, які розриваються у вищезгаданому населеному пункті щодня. Творчість митця з Херсонщини розділена на три частини: це картини з уламків снарядів «Жахливі квіти війни», фотофакт «Україна, нескорена війною» і збірка спогадів про окупацію.
Любешівський селищний голова Олег Кух подякував автору виставки за змістовне представлення експонатів та зазначив, що такі речі мають бачити якомога більше жителів саме тих територій, які не пережили і не зазнали російської окупації. Адже глядач має змогу бачити війну в деталях.
Разом з тим, очільник громади закликав усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблого Героя Олега Ковальчука з Рудки, який загинув 12 листопада, виконуючи бойове завдання на Харківщині.
Виставка продовжує діяти, всі охочі можуть оглянути експонати у фойє Центру культури та дозвілля селища Любешів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Вінниччині копи допомогли військовому освідчитися у коханні
Сьогодні, 17:51
Волинянина оштрафували на 17 тисяч за п’яну їзду без прав
Сьогодні, 17:45
На Волині відкрили виставку із уламків ракет і снарядів
Сьогодні, 17:21
Патрульні повідомили деталі ранкової аварії в Луцьку
Сьогодні, 16:33