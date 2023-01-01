На Волині відкрили виставку із уламків ракет і снарядів

Виставку під назвою «Жахливі квіти війни» відкрили сьогодні, 14 листопада, в Центрі культури та дозвілля у Любешові на Волині.Її автор –, житель села Антонівка, голова Херсонського осередку Всеукраїнської Федерації фрі-файту та контактних єдиноборств, інформує Любешівська селищна рада.Тут, які зроблені з уламків російських снарядів, зібраних на Херсонщині, а також фотороботи, на яких зображені наслідки обстрілів російської армії в Антонівці.Великий набір уламків – це і гради, і шрапнелі, і касетні бомби, які розриваються у вищезгаданому населеному пункті щодня. Творчість митця з Херсонщини розділена на три частини: це картини з уламків снарядів «Жахливі квіти війни», фотофакт «Україна, нескорена війною» і збірка спогадів про окупацію.Любешівський селищний головаподякував автору виставки за змістовне представлення експонатів та зазначив, що такі речі мають бачити якомога більше жителів саме тих територій, які не пережили і не зазнали російської окупації. Адже глядач має змогу бачити війну в деталях.Разом з тим, очільник громади закликав усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблого Герояз Рудки, який загинув 12 листопада, виконуючи бойове завдання на Харківщині.Виставка продовжує діяти, всі охочі можуть оглянути експонати у фойє Центру культури та дозвілля селища Любешів.