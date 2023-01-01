На війні загинув волинянин Микола Скиба
Сьогодні, 18:05
У боях неподалік міста Авдіївка на Донеччині загинув 44-річний волинянин Микола Скиба, який мешкав у Вараші на Рівненщині.
Про це в телеграмі повідомив мер Вараша Олександр Мензул.
Микола Вікторович Скиба народився у селі Мала Ведмежка Камінь-Каширського району на Волині. Після завершення школи здобув спеціальність муляра. Свого часу під час строкової служби навчався на старшого навідника міномета "Васильок".
25 квітня цього року Миколу Скибу мобілізували до лав армії для захисту України від окупантів. Проходив підготовку у 356-ому навчальному артилерійському полку, потім був переведений на посаду оператора механізованої роти механізованого батальйону 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
44-річний воїн разом із побратимами 11 листопада брали участь у штурмових діях біля Авдіївки на Донеччині.
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Про це в телеграмі повідомив мер Вараша Олександр Мензул.
Микола Вікторович Скиба народився у селі Мала Ведмежка Камінь-Каширського району на Волині. Після завершення школи здобув спеціальність муляра. Свого часу під час строкової служби навчався на старшого навідника міномета "Васильок".
25 квітня цього року Миколу Скибу мобілізували до лав армії для захисту України від окупантів. Проходив підготовку у 356-ому навчальному артилерійському полку, потім був переведений на посаду оператора механізованої роти механізованого батальйону 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
44-річний воїн разом із побратимами 11 листопада брали участь у штурмових діях біля Авдіївки на Донеччині.
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