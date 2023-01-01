Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.



Температура в Луцьку вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.



По області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура в Луцьку вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.По області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.

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