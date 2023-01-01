Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура в Луцьку вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.

По області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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