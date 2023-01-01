Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура в Луцьку вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.
По області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура в Луцьку вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.
По області вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.
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