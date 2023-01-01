Олександр Положинський заявив, що переводиться до іншого підрозділу ЗСУ

Олександр Положинський заявив, що переводиться до іншого підрозділу ЗСУ
Екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, заявив, що переводиться до іншого підрозділу.

Про це повідомив виконавець, передає ТСН.

Від початку повномасштабної війни Положинський служив в 47-й окремій механізованій бригаді. Однак, за словами артиста, ще від лютого він з побратимами спілкується через відеозв'язок та закриває їхні потреби. Тиждень тому Положинський остаточно покинув бригаду.

"Від лютого цього року я фактично перебував лише в дистанційному зв'язку з рідною бригадою, час від часу спілкувався з побратимами, допомагаючи за можливості та нагоди закривати певні матеріальні потреби. Минулого тижня я остаточно попрощався з 47 ОМБр. Дякую своїм командирам, хлопцям і дівчатам, які були поруч. Для мене велика гордість і честь бути невеличкою частиною нашої спільної історії", - зазначив Положинський.

Співак наголосив, що не припиняє свою службу в лавах ЗСУ. Положинського перевели до іншого підрозділу, де він і надалі захищатиме країну від окупантів.

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Теги: Олександр Положинський, ЗСУ
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