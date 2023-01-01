У Луцьку встановили десяток напівпідземних контейнерів для сміття

У Луцьку встановили десяток напівпідземних контейнерів для сміття
Луцькі комунальники встановили 10 напівпідземних контейнерів для відходів.

Один такий контейнер заміняє орієнтовно п'ять класичних сміттєвих баків, – пише Суспільне.

Як розповів керівник комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк, напівпідземний контейнер, всередині котрого є спеціальна мішковина, вміщує п'ять метрів кубічних (5 000 літрів) змішаних твердих побутових відходів.

На бульварі Дружби народів, 8а, розповіли місцеві жителі, два напівпідземні контейнери та контейнер для пластику встановили орієнтовно п'ять днів тому. Раніше тут стояло п'ять сміттєвих контейнерів із решітками, сказав лучанин Святослав Кирилюк.

«Зручніше стало, оскільки вітер не роздуває сміття. Виглядає набагато привабливіше, не порівняти. І також не має запаху, оскільки воно під землею», — каже чоловік.

Спеціальний майданчик для контейнерів облаштували за два дні, говорить лучанин Дмитро Денисов.

«Раніше тут стояла будка для смітників. Всі кидали на землю, рвалися пакетики... Люди ще до них не звикли і викидають сміття, де пластикові бутилки. Але так стало комфортніше і чистіше», – зазначив хлопець.

Спецтехніка, яка 14 листопада приїхала забирати сміття на цій локації, не могла заїхати до напівпідземних контейнерів для сміття через автівки місцевих жителів, розповів працівник центру управління відходами «Чистий Луцьк» Олександр.

З його слів, сміття забирають щодня: зверху резервуарів є кришка з ручкою, а всередині — мішок.

На закупівлю напівпідземних контейнерів і проєктно-кошторисну документацію з міського бюджету витратили 1,3 мільйона гривень, розповів керівник комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк.

Якщо погодні умови дозволятимуть, то цього року комунальники планують встановити ще 10 напівпідземних контейнерів для збору сміття, додав директор «Луцькспецкомунтрансу». З його слів, термін придатності мішковини становить два роки. У разі потреби комунальники її можуть замінити.

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Теги: Сміттєві контейнери, Луцьк
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