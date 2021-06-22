У волинській громаді на будівлі досі висить серп і молот

Іван Мирка.



Журналісти телеканалу В’ячеслава Католика, чому на десятому році війни та дев'ятому році існування закону України про декомунізацію, на території громади досі існують символи радянського союзу.



"Коли до нас доєдналася Селецька сільська рада, вони розташовувалися в приміщенні колишнього колгоспу. Це приміщення колишнього колгоспу. Після доєднання ми їх звідти забрали і перевезли в приміщення будинку культури і облаштували там старостат. Тобто старостат, як такий, адмінприміщення нашої установи знаходяться зовсім в іншому місці. Це приміщення колишнього колгоспу, правонаступником якого є сільське товариство", – зазначив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.



На світлині, опублікованій у мережі, можна побачити, що біля дверей є дві таблички: на одній написано «Селецька міська рада», на іншій – Сільськогосподарське підприємство «Луга».



Журналісти поцікавилися, якщо ж приміщення не перебуває під контролем сільської громади, то чому вона на власника будівлі.



«Я говорив з керівником товариства, він говорив, що перед війною збирався робити фасад. Звичайно, того герба збивати. Почалась війна. Значні кошти на потреби ЗСУ виділяв. І я вважаю, що в даному випадку, пріорітетність – підтримка Збройних Сил і всіх військових формувань, що в нас є», – додав голова громади.



В'ячеслав Католик все ж запевнив, що у понеділок, 13 листопада, бачив ці фото, а вже 14 листопада спілкувався з керівником того підприємства, аби чимшвидше прибрати радянську символіку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Зимнівській громаді в селі Селець на колишній адміністративній будівлі висить серп та молот. Про радянський герб на фасаді колишнього приміщення сільської ради у Фейсбуці повідомив депутат Волинської обласної радиЖурналісти телеканалу «Конкурент TV» вирішили поцікавитися в голови Зимнівської громади, чому на десятому році війни та дев'ятому році існування закону України про декомунізацію, на території громади досі існують символи радянського союзу."Коли до нас доєдналася Селецька сільська рада, вони розташовувалися в приміщенні колишнього колгоспу. Це приміщення колишнього колгоспу. Після доєднання ми їх звідти забрали і перевезли в приміщення будинку культури і облаштували там старостат. Тобто старостат, як такий, адмінприміщення нашої установи знаходяться зовсім в іншому місці. Це приміщення колишнього колгоспу, правонаступником якого є сільське товариство", – зазначив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.На світлині, опублікованій у мережі, можна побачити, що біля дверей є дві таблички: на одній написано «Селецька міська рада», на іншій – Сільськогосподарське підприємство «Луга».Журналісти поцікавилися, якщо ж приміщення не перебуває під контролем сільської громади, то чому вона на власника будівлі.«Я говорив з керівником товариства, він говорив, що перед війною збирався робити фасад. Звичайно, того герба збивати. Почалась війна. Значні кошти на потреби ЗСУ виділяв. І я вважаю, що в даному випадку, пріорітетність – підтримка Збройних Сил і всіх військових формувань, що в нас є», – додав голова громади.В'ячеслав Католик все ж запевнив, що у понеділок, 13 листопада, бачив ці фото, а вже 14 листопада спілкувався з керівником того підприємства, аби чимшвидше прибрати радянську символіку.

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