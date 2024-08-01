Російські ДРГ уже на околицях Торецька, – ЗМІ
Сьогодні, 10:45
Російські диверсійно-розвідувальні групи двічі за останні три дні заходили на околиці Торецька з боку частково захопленого села Залізне, були бої.
Про це повідомив співрозмовник УП серед військових, що володіє обстановкою на напрямку.
"На околицях уже були бої з ДРГ – за останніх три дні 2 рази. Один раз їх точно вибили. Зросла інтенсивність штурмів: позаминулого тижня було 48, минулого – 58. Росіяни тримають темп у штурмах, в обстрілах, КАБах. Зросла кількість FPV", - йдеться в повідомленні.
Росіяни надзвичайно швидко рухаються на Торецькому напрямку. За півтора місяця, відколи почався наступ, вони пройшли майже 4 кілометри в глиб українських позицій.
Росіяни почали наступ на Торецьк і Нью-Йорк у кінці червня 2024-го, скориставшись ротацією 24-ї бригади на 41-у.
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Про це повідомив співрозмовник УП серед військових, що володіє обстановкою на напрямку.
"На околицях уже були бої з ДРГ – за останніх три дні 2 рази. Один раз їх точно вибили. Зросла інтенсивність штурмів: позаминулого тижня було 48, минулого – 58. Росіяни тримають темп у штурмах, в обстрілах, КАБах. Зросла кількість FPV", - йдеться в повідомленні.
Росіяни надзвичайно швидко рухаються на Торецькому напрямку. За півтора місяця, відколи почався наступ, вони пройшли майже 4 кілометри в глиб українських позицій.
Росіяни почали наступ на Торецьк і Нью-Йорк у кінці червня 2024-го, скориставшись ротацією 24-ї бригади на 41-у.
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