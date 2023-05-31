У 7 озерах та річках на Волині небезпечно купатися. СПИСОК

Фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я здійснили лабораторні дослідження води відкритих водойм у 43 місцях масового відпочинку області, в тому числі, на 13 пляжах.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Результати досліджень у липні підтвердили безпечність купання у більшості з них.Проте, є водойми пляжів, рекреаційних зон, проби з яких не відповідають вимогам за мікробіологічними показниками безпеки води: р. Турія (міський пляж м. Ковель), р. Стир (міські пляжі міст Луцька, Берестечко, Рожище, с. Кобче ур. «Чебені»), р. Сапалаївка (Теремнівські водойми), р. Вижівка (сел. Стара Вижівка); оз. Молодіжне (м. Ківерці) Луцького району, оз. Пісочне (база відпочинку ГО «Пісочне» с. Буцинь Дубівської ТГ), оз. Велимче (с. Соловичі Турійської ТГ) Ковельського району.Органам місцевого самоврядування, власникам місць масового відпочинку надані рекомендації щодо своєчасного інформування населення з даних питань, виставлення попереджувальних знаків про заборону купання у водоймах.В залежності від метеоумов, стану забруднення поверхневих вод якість води у водоймах постійно змінюється.Тому, слід пам’ятати про захворювання, котрі можуть передаватись через воду відкритих водойм, зокрема:- холера і дизентерія,- кишкові інфекції, що спричиняють розлади травлення,- шкірні захворювання, контактні дерматити,- лістеріоз, лептоспіроз,- гельмінтози (глисти);- виникати запалення внутрішнього вуха.Щоб убезпечити себе та близьких, пам’ятайте про наступне:- ніколи не купайтесь у «стоячій воді», бо така вода багата патологічними мікроорганізмами, паразитами, екскрементами гризунів та є небезпечною для здоров’я,- не ковтайте воду під час купання,- не відпускайте у воду дітей без нагляду та не купайтесь наодинці;- не мийте посуд, харчові продукти, в т.ч. овочі та фрукти у воді, де купаєтесь та в «застояній воді»;- після купання обов’язково прийняти душ.Якщо водойма розташована за межами населеного пункту (ставки, озера, річки) і відсутні будь-які попереджувальні знаки про заборону купання, існують ознаки небезпеки: присутність водоплавних птахів, водопої великої рогатої худоби, змінений колір води, плівка на її поверхні, засміченість, то купатися в такій водоймі теж не варто.