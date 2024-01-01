Скільки посвідчень водія нового зразка уже видали на Волині
Сьогодні, 18:47
В Україні з 1 серпня розпочали видавати посвідчення водія нового зразка. Особливість документа в тому, що він має додаткові елементи захисту для зменшення ризику підробки.
Журналісти ВСН поцікавилися у речниці регіонального центру МВС на Волині Юлії Матящук, чи видають уже посвідчення водія нового зразка у Волинській області, якщо так, то скільки уже видано.
За її словами, нові посвідчення водія уже видають на Волині.
«За ці два дні було видано 146 посвідчень водія нового зразка сервісними центрами МВС у Волинській області. У це число входять ті, які отримали вперше, і ті, хто відкривав нові категорії, обмін», - сказала Юлія Матящук.
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Журналісти ВСН поцікавилися у речниці регіонального центру МВС на Волині Юлії Матящук, чи видають уже посвідчення водія нового зразка у Волинській області, якщо так, то скільки уже видано.
За її словами, нові посвідчення водія уже видають на Волині.
«За ці два дні було видано 146 посвідчень водія нового зразка сервісними центрами МВС у Волинській області. У це число входять ті, які отримали вперше, і ті, хто відкривав нові категорії, обмін», - сказала Юлія Матящук.
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