Скільки посвідчень водія нового зразка уже видали на Волині

Скільки посвідчень водія нового зразка уже видали на Волині
В Україні з 1 серпня розпочали видавати посвідчення водія нового зразка. Особливість документа в тому, що він має додаткові елементи захисту для зменшення ризику підробки.

Журналісти ВСН поцікавилися у речниці регіонального центру МВС на Волині Юлії Матящук, чи видають уже посвідчення водія нового зразка у Волинській області, якщо так, то скільки уже видано.

За її словами, нові посвідчення водія уже видають на Волині.

«За ці два дні було видано 146 посвідчень водія нового зразка сервісними центрами МВС у Волинській області. У це число входять ті, які отримали вперше, і ті, хто відкривав нові категорії, обмін», - сказала Юлія Матящук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, водій, нові посвідчення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аграрії б’ють на сполох: на Волині скорочується поголів’я великої рогатої худоби
Сьогодні, 19:04
Скільки посвідчень водія нового зразка уже видали на Волині
Сьогодні, 18:47
Бійці волинської бригади підірвали на Харківщині російський склад боєприпасів
Сьогодні, 18:05
На Сумщині помер Герой з Волині Леонід Остап'юк
Сьогодні, 17:00
Циклон із Північної Атлантики: яку погоду прогнозують на Волині впродовж тижня
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
На Волині затримали п'яного водія, у пасажира виявили наркотики На Волині затримали п'яного водія, у пасажира виявили наркотики
22 липень, 13:20
У Ковелі п'яний водій без прав втікав від патрульних і злетів у кювет У Ковелі п'яний водій без прав втікав від патрульних і злетів у кювет
04 липень, 12:51
На Волині затримали водія з підробленими документами На Волині затримали водія з підробленими документами
26 червень, 12:47
На Волині затримали 18-річного п'яного водія без прав На Волині затримали 18-річного п'яного водія без прав
20 червень, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аграрії б’ють на сполох: на Волині скорочується поголів’я великої рогатої худоби
Сьогодні, 19:04
 0
Скільки посвідчень водія нового зразка уже видали на Волині
Сьогодні, 18:47
 0
Бійці волинської бригади підірвали на Харківщині російський склад боєприпасів
Сьогодні, 18:05
 0
На Сумщині помер Герой з Волині Леонід Остап'юк
Сьогодні, 17:00
 0
Циклон із Північної Атлантики: яку погоду прогнозують на Волині впродовж тижня
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8