Скільки посвідчень водія нового зразка уже видали на Волині

з 1 серпня розпочали видавати посвідчення водія нового зразка. Особливість документа в тому, що він має додаткові елементи захисту для зменшення ризику підробки.



Журналісти Юлії Матящук, чи видають уже посвідчення водія нового зразка у Волинській області, якщо так, то скільки уже видано.



За її словами, нові посвідчення водія уже видають на Волині.



«За ці два дні було видано 146 посвідчень водія нового зразка сервісними центрами МВС у Волинській області. У це число входять ті, які отримали вперше, і ті, хто відкривав нові категорії, обмін», - сказала Юлія Матящук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні. Особливість документа в тому, що він має додаткові елементи захисту для зменшення ризику підробки.Журналісти ВСН поцікавилися у речниці регіонального центру МВС на Волині, чи видають уже посвідчення водія нового зразка у Волинській області, якщо так, то скільки уже видано.За її словами, нові посвідчення водія уже видають на Волині.«За ці два дні було видано 146 посвідчень водія нового зразка сервісними центрами МВС у Волинській області. У це число входять ті, які отримали вперше, і ті, хто відкривав нові категорії, обмін», - сказала Юлія Матящук.

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