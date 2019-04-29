В «Устилузі» виявили викрадене авто, яке вже два роки розшукується у Німеччині





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Неприємна несподіванка чекала мешканку Волині на українсько-польському кордоні. Жінка сьогодні вночі в'їжджала в Україну через пункт пропуску «Устилуг» автомобілем марки "Мерседес". Під час оформлення транспортного засобу відбулося спрацювання бази даних Інтерполу.



Прикордонники Волинського загону встановили, що автівка з таким VIN-номером уже понад два роки вважається викраденою та розшукується у Німеччині.



Про цей випадок охоронці кордону повідомили Укрбюро Інтерполу у м.Київ, автомобіль разом з водійкою передали представникам Національної поліції.



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