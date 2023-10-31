На Волині 5 місяців тривають пошуки зниклої дівчини
Сьогодні, 14:33
Безвісти зниклу у Камінь-Каширському районі на Волині 17-річну Аліну Божко шукають вже п’ятий місяць.
Про це пише ВСН із посиланням на начальника Камінь-Каширського районного відділу поліції, підполковника поліції Вячеслава Мартинюка.
За словами Вячеслава Мартинюка, місцезнаходження Аліни Божко досі не встановлено.
«Пошуки Аліни Божко продовжуються і не зупинялися. В рамках кримінального провадження здійснюються пошукові заходи. Збільшується територія пошуків. В залежності від погодних умов, як підсохли болота, де ми проводимо пошуки, залучаємо додаткові сили: поліції, прикордонників, військових і місцевого населення. Пошуки продовжуємо регулярно».
Як розповіла речниця ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук, правоохоронці Камінь-Каширщини задіюють усі можливі сили й засоби, продовжують прочісувати лісовий масив, болотисту місцевість, зарослу чагарниками тощо. Радіус пошуків постійно збільшується.
Наразі дівчину розшукати не вдалося, пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, Аліна зникла під час відпочинку з друзями поблизу села Угриничі, серед яких був її брат. У суботу, 17 лютого до рятувальників за допомогою у пошуках звернулися її друзі, які і з нею відпочивали поблизу лісопосадки. Дівчина відійшла у ліс до туалету і вже не повернулася. Свій телефон залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. Пізніше у лісі в сусідньому селі знайшли пальто та пояс від пальта дівчини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише ВСН із посиланням на начальника Камінь-Каширського районного відділу поліції, підполковника поліції Вячеслава Мартинюка.
За словами Вячеслава Мартинюка, місцезнаходження Аліни Божко досі не встановлено.
«Пошуки Аліни Божко продовжуються і не зупинялися. В рамках кримінального провадження здійснюються пошукові заходи. Збільшується територія пошуків. В залежності від погодних умов, як підсохли болота, де ми проводимо пошуки, залучаємо додаткові сили: поліції, прикордонників, військових і місцевого населення. Пошуки продовжуємо регулярно».
Як розповіла речниця ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольга Бузулук, правоохоронці Камінь-Каширщини задіюють усі можливі сили й засоби, продовжують прочісувати лісовий масив, болотисту місцевість, зарослу чагарниками тощо. Радіус пошуків постійно збільшується.
Наразі дівчину розшукати не вдалося, пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, Аліна зникла під час відпочинку з друзями поблизу села Угриничі, серед яких був її брат. У суботу, 17 лютого до рятувальників за допомогою у пошуках звернулися її друзі, які і з нею відпочивали поблизу лісопосадки. Дівчина відійшла у ліс до туалету і вже не повернулася. Свій телефон залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. Пізніше у лісі в сусідньому селі знайшли пальто та пояс від пальта дівчини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині 5 місяців тривають пошуки зниклої дівчини
Сьогодні, 14:33
ДБР викрило масштабну схему ухилення від мобілізації в Україні
Сьогодні, 14:16