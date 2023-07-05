Львівські медики врятували 30-річного захисника з Волині, який обпік 50% тіла

Львівські медики врятували 30-річного захисника з Волині, який обпік 50% тіла
Спеціалісти Національного реабілітаційного центру Unbroken врятували 30-річного захисника з Волині Богдана Олійника, який обпік 50% тіла, намагаючись при відступі спалити все, що не мало потрапити до рук ворога.

Під час виконання цього завдання ворог поцілив у пальне. Все враз спалахнуло, разом із бійцем, пише ZAXID.NET.

Богдан Олійник із міста Рожище, що на Волині, приєднався до ЗСУ влітку 2022-го. Був оператором дронів в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Майже два роки служби Богдана припали на оборону Донеччини. Там наприкінці травня неподалік Вугледару він і отримав опіки. Його підрозділу наказали відійти із займаної позиції та знищити бліндаж разом з усім, що могло дістатись окупантам. Це мав зробити Богдан. Коли боєць біг по траншеї виконувати наказ, ворог поцілив у пальне. За мить все довкола спалахнуло, повідомили у Центрі.

«Я просто горів у траншеї і повз назовні, де мені допомогли два моїх товариша. Вони витягнули мене прямо з вогню, допомогли покинути позицію і викликали евакуацію», – каже боєць. На шостий день після одного стабпункту і двох прифронтових шпиталів, Богдана доправили до Львова, у Центр Unbroken.

Стан захисника був важкий з ознаками інфекції. Він обпік майже половину тіла і опіки були здебільшого глибокі. Вогонь уразив нижні кінцівки, сідниці, кисті, ліве передпліччя та обличчя.

«Що два дні комбустіологи робили Богдану перев’язки з хірургічною обробкою ран. А згодом виконали пересадку власної шкіри пацієнта з тулуба та тих ділянок рук, які залишилися неушкодженими, на всю задню частину тіла з найбільш глибокими опіками. Шкіра приживається добре, загроза життю вже минула. Загоєнню ран сприяє і перебування пацієнта на спеціальному протиопіковому ліжку», – кажуть у Центрі.
Львівські медики врятували 30-річного захисника з Волині, який обпік 50% тіла

З Богданом працюють і фізичні терапевти, навіть тоді, коли через сильний біль пацієнт не може займатися. Тоді заняття відбуваються пасивно, у стані медикаментозного сну. Невдовзі захисника мають відправити на подальше лікування до Німеччини.

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Теги: захисник, Волинь, опіки
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