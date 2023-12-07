У Луцькому ЦНАПі – величезні черги

намагаються оновити дані.



Про це пише



Директорка ЦНАПу Луцька Лариса Карп'як розповіла, що відвідувачі звертаються з різних питань: одні хочуть виготовити паспорти громадянина України для виїзду за кордон, іншим потрібні довідки про підтвердження місця реєстрації, хтось хоче внести дані в Реєстр речових прав на нерухоме майно та ін.



«У нас дуже багато переселенців, в яких майно залишилося на окупованих територіях. Його треба внести до Реєстру, бо у разі його пошкодження, якщо дані не внесені в Реєстр, вони не зможуть отримати відшкодування», – зазначила Лариса Карп'як.



Досить багато відвідувачів, зі слів директорки ЦНАПу, звертаються саме по довідки про підтвердження місця реєстрації, або так званий Витяг про підтвердження місця реєстрації, для подачі цього Витягу в ТЦК.



Окрім того, додаткове навантаження, яке лягло на плечі адміністраторів ЦНАПу, – це оновлення даних військовозобов'язаних.



«Щоденно приймаємо до 500 відвідувачів. З власної ініціативи, для оновлення даних ми працюємо в суботу і в неділю з 8-ої до 13-ої», – розповіла директорка ЦНАПу Лариса Карп’як.



Вона додала, що за півтора місяця дані оновили понад 5 тисяч осіб і черг не було. Їхню появу зараз Лариса Карп'як пов’язує з тим, що люди тягнуть до останнього.



«Наші громадяни чекають до останнього дня, коли, не дай Бог, не буде працювати система. «Дія» просто не витримає цього навантаження. Ми працюємо з того, що можна, працюємо без обідньої перерви», – зауважила Лариса Карп’як.



Нагадаємо: дані можна оновити не лише в ЦНАПі, а й в додатку «Резерв+» та в ТЦК.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому ЦНАПі останнім часом спостерігаються чималі черги – військовозобов’язані масовоПро це пише Конкурент Директорка ЦНАПу Луцькарозповіла, що відвідувачі звертаються з різних питань: одні хочуть виготовити паспорти громадянина України для виїзду за кордон, іншим потрібні довідки про підтвердження місця реєстрації, хтось хоче внести дані в Реєстр речових прав на нерухоме майно та ін.«У нас дуже багато переселенців, в яких майно залишилося на окупованих територіях. Його треба внести до Реєстру, бо у разі його пошкодження, якщо дані не внесені в Реєстр, вони не зможуть отримати відшкодування», – зазначила Лариса Карп'як.Досить багато відвідувачів, зі слів директорки ЦНАПу, звертаються саме по довідки про підтвердження місця реєстрації, або так званий Витяг про підтвердження місця реєстрації, для подачі цього Витягу в ТЦК.Окрім того, додаткове навантаження, яке лягло на плечі адміністраторів ЦНАПу, – це оновлення даних військовозобов'язаних.«Щоденно приймаємо до 500 відвідувачів. З власної ініціативи, для оновлення даних ми працюємо в суботу і в неділю з 8-ої до 13-ої», – розповіла директорка ЦНАПу Лариса Карп’як.Вона додала, що за півтора місяця дані оновили понад 5 тисяч осіб і черг не було. Їхню появу зараз Лариса Карп'як пов’язує з тим, що люди тягнуть до останнього.«Наші громадяни чекають до останнього дня, коли, не дай Бог, не буде працювати система. «Дія» просто не витримає цього навантаження. Ми працюємо з того, що можна, працюємо без обідньої перерви», – зауважила Лариса Карп’як.Нагадаємо: дані можна оновити не лише в ЦНАПі, а й в додатку «Резерв+» та в ТЦК.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію