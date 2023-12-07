У Луцькому ЦНАПі – величезні черги

У Луцькому ЦНАПі – величезні черги
У Луцькому ЦНАПі останнім часом спостерігаються чималі черги – військовозобов’язані масово намагаються оновити дані.

Про це пише Конкурент.

Директорка ЦНАПу Луцька Лариса Карп'як розповіла, що відвідувачі звертаються з різних питань: одні хочуть виготовити паспорти громадянина України для виїзду за кордон, іншим потрібні довідки про підтвердження місця реєстрації, хтось хоче внести дані в Реєстр речових прав на нерухоме майно та ін.

«У нас дуже багато переселенців, в яких майно залишилося на окупованих територіях. Його треба внести до Реєстру, бо у разі його пошкодження, якщо дані не внесені в Реєстр, вони не зможуть отримати відшкодування», – зазначила Лариса Карп'як.

Досить багато відвідувачів, зі слів директорки ЦНАПу, звертаються саме по довідки про підтвердження місця реєстрації, або так званий Витяг про підтвердження місця реєстрації, для подачі цього Витягу в ТЦК.

Окрім того, додаткове навантаження, яке лягло на плечі адміністраторів ЦНАПу, – це оновлення даних військовозобов'язаних.

«Щоденно приймаємо до 500 відвідувачів. З власної ініціативи, для оновлення даних ми працюємо в суботу і в неділю з 8-ої до 13-ої», – розповіла директорка ЦНАПу Лариса Карп’як.

Вона додала, що за півтора місяця дані оновили понад 5 тисяч осіб і черг не було. Їхню появу зараз Лариса Карп'як пов’язує з тим, що люди тягнуть до останнього.

«Наші громадяни чекають до останнього дня, коли, не дай Бог, не буде працювати система. «Дія» просто не витримає цього навантаження. Ми працюємо з того, що можна, працюємо без обідньої перерви», – зауважила Лариса Карп’як.

Нагадаємо: дані можна оновити не лише в ЦНАПі, а й в додатку «Резерв+» та в ТЦК.

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Теги: ЦНАП, Волинь
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