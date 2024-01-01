Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Датчука
Сьогодні, 15:42
У Володимирі на Волині сьогодні, 3 липня, зустрічатимуть скорботний кортеж, який привезе тіло полеглого військовослужбовця Олександра Датчука.
Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Мер закликав мешканців громади сьогодні о 18.00 долучитись до коридору шани на шляху слідування траурного кортежу із загиблим на війні мешканцем Володимира Олександром Датчуком.
Кортеж буде рухатись від моргу вулицями Шпитальною, Ковельською, Данила Галицького, Устилузькою у напрямку села Залужжя Устилузької МТГ, де у будинку батьків на вулиці Перемоги, 25 відбудеться обряд відспівування загиблого воїна.
Похорон Героя розпочнеться завтра, 4 липня, об 11.00.
Поховають молодшого сержанта Олександра Датчука у Залужжі.
«Вічна пам’ять нашому захиснику! Щирі співчуття рідним та друзям», - зазначив Пальонка.
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Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Мер закликав мешканців громади сьогодні о 18.00 долучитись до коридору шани на шляху слідування траурного кортежу із загиблим на війні мешканцем Володимира Олександром Датчуком.
Кортеж буде рухатись від моргу вулицями Шпитальною, Ковельською, Данила Галицького, Устилузькою у напрямку села Залужжя Устилузької МТГ, де у будинку батьків на вулиці Перемоги, 25 відбудеться обряд відспівування загиблого воїна.
Похорон Героя розпочнеться завтра, 4 липня, об 11.00.
Поховають молодшого сержанта Олександра Датчука у Залужжі.
«Вічна пам’ять нашому захиснику! Щирі співчуття рідним та друзям», - зазначив Пальонка.
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