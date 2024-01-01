Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Датчука

Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Датчука
У Володимирі на Волині сьогодні, 3 липня, зустрічатимуть скорботний кортеж, який привезе тіло полеглого військовослужбовця Олександра Датчука.

Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Мер закликав мешканців громади сьогодні о 18.00 долучитись до коридору шани на шляху слідування траурного кортежу із загиблим на війні мешканцем Володимира Олександром Датчуком.

Кортеж буде рухатись від моргу вулицями Шпитальною, Ковельською, Данила Галицького, Устилузькою у напрямку села Залужжя Устилузької МТГ, де у будинку батьків на вулиці Перемоги, 25 відбудеться обряд відспівування загиблого воїна.

Похорон Героя розпочнеться завтра, 4 липня, об 11.00.

Поховають молодшого сержанта Олександра Датчука у Залужжі.

«Вічна пам’ять нашому захиснику! Щирі співчуття рідним та друзям», - зазначив Пальонка.
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Датчука

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Країни НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Сьогодні, 16:18
Атака на Дніпро: відомо вже про 5 загиблих
Сьогодні, 15:59
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Датчука
Сьогодні, 15:42
У Луцькому ЦНАПі – величезні черги
Сьогодні, 15:20
ЄС виділив понад €7 мільйонів на житло для переселенців на Волині
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Атака на Дніпро: відомо вже про 5 загиблих Атака на Дніпро: відомо вже про 5 загиблих
Сьогодні, 15:59
Зупинилося серце Героя Петра Момотюка з Волині Зупинилося серце Героя Петра Момотюка з Волині
Сьогодні, 13:14
На Волині прощатимуться із полеглим Героєм Русланом Юзепчуком На Волині прощатимуться із полеглим Героєм Русланом Юзепчуком
Сьогодні, 12:11
Осиротіли двоє дітей: на Донеччині поліг Герой Олександр Датчук із Волині Осиротіли двоє дітей: на Донеччині поліг Герой Олександр Датчук із Волині
02 липень, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Країни НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Сьогодні, 16:18
 0
Атака на Дніпро: відомо вже про 5 загиблих
Сьогодні, 15:59
 0
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Датчука
Сьогодні, 15:42
 0
У Луцькому ЦНАПі – величезні черги
Сьогодні, 15:20
 0
ЄС виділив понад €7 мільйонів на житло для переселенців на Волині
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8