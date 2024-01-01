Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Датчука

У Володимирі на Волині сьогодні, 3 липня, зустрічатимуть скорботний кортеж, який привезе тілоПро це у телеграмі повідомляє Володимирський міський головаМер закликав мешканців громади сьогодні о 18.00 долучитись до коридору шани на шляху слідування траурного кортежу із загиблим на війні мешканцем Володимира Олександром Датчуком.Кортеж буде рухатись від моргу вулицями Шпитальною, Ковельською, Данила Галицького, Устилузькою у напрямку села Залужжя Устилузької МТГ, де у будинку батьків на вулиці Перемоги, 25 відбудеться обряд відспівування загиблого воїна.Похорон Героя розпочнеться завтра, 4 липня, об 11.00.Поховають молодшого сержанта Олександра Датчука у Залужжі.«Вічна пам’ять нашому захиснику! Щирі співчуття рідним та друзям», - зазначив Пальонка.