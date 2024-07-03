Країни НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Сьогодні, 16:18
Країни-члени НАТО погодили виділення 40 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році.
Про це пише Reuters.
Союзники підпишуть відповідне зобовʼязання на саміті блоку у Вашингтоні (9—11 липня).
Це частина великого плану НАТО з підтримки України, який передбачає призначення відповідального за довгострокову допомогу, а також створення командування у Вісбадені для координації поставок військової техніки та підготовки українських військ.
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Про це пише Reuters.
Союзники підпишуть відповідне зобовʼязання на саміті блоку у Вашингтоні (9—11 липня).
Це частина великого плану НАТО з підтримки України, який передбачає призначення відповідального за довгострокову допомогу, а також створення командування у Вісбадені для координації поставок військової техніки та підготовки українських військ.
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