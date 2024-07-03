Країни НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів

Країни НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Країни-члени НАТО погодили виділення 40 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році.

Про це пише Reuters.

Союзники підпишуть відповідне зобовʼязання на саміті блоку у Вашингтоні (9—11 липня).

Це частина великого плану НАТО з підтримки України, який передбачає призначення відповідального за довгострокову допомогу, а також створення командування у Вісбадені для координації поставок військової техніки та підготовки українських військ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: військова допомога, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Країни НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Сьогодні, 16:18
Атака на Дніпро: відомо вже про 5 загиблих
Сьогодні, 15:59
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Датчука
Сьогодні, 15:42
У Луцькому ЦНАПі – величезні черги
Сьогодні, 15:20
ЄС виділив понад €7 мільйонів на житло для переселенців на Волині
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Україна отримала перші снаряди за «чеською ініціативою» Україна отримала перші снаряди за «чеською ініціативою»
25 червень, 18:37
Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
20 червень, 18:11
ЗМІ: Італія передає Україні далекобійні ракети ЗМІ: Італія передає Україні далекобійні ракети
18 червень, 15:20
Канада передала Україні першу партію бронемашин Канада передала Україні першу партію бронемашин
13 червень, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Країни НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів
Сьогодні, 16:18
 0
Атака на Дніпро: відомо вже про 5 загиблих
Сьогодні, 15:59
 0
Волинян закликають гідно зустріти «на щиті» Героя Олександра Датчука
Сьогодні, 15:42
 0
У Луцькому ЦНАПі – величезні черги
Сьогодні, 15:20
 0
ЄС виділив понад €7 мільйонів на житло для переселенців на Волині
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8