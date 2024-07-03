Країни НАТО вирішили виділити Україні €40 мільярдів





Про це пише



Союзники підпишуть відповідне зобовʼязання на саміті блоку у Вашингтоні (9—11 липня).



Це частина великого плану НАТО з підтримки України, який передбачає призначення відповідального за довгострокову допомогу, а також створення командування у Вісбадені для координації поставок військової техніки та підготовки українських військ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країни-члени НАТО погодили виділення 40 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році.Про це пише Reuters Союзники підпишуть відповідне зобовʼязання на саміті блоку у Вашингтоні (9—11 липня).Це частина великого плану НАТО, який передбачає призначення відповідального за довгострокову допомогу, а також створення командування у Вісбадені для координації поставок військової техніки та підготовки українських військ.

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