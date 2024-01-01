ЄС виділив понад €7 мільйонів на житло для переселенців на Волині
Сьогодні, 15:01
У Нововолинську триває будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб та спортивного комплексу на 5-му мікрорайоні.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За його словами, з дня на день закладатимуть перші цеглини будинків. Паралельно працюють і на майбутньому стадіоні. Вирівнюють поверхню, готуються розпочати будівельні роботи.
Заплановано спорудження двох мультифункціональних майданчиків для різних видів спорту.
Цей проєкт фінансується Європейським Союзом і управляється організацією НЕФКО. Нагадаю, що Нововолинська громада виграла грант у розмірі 7,1 мільйона євро європейських коштів. Переселенці, які втратили житло через війну, зможуть отримати в найм житло і розпочати нове життя.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
За його словами, з дня на день закладатимуть перші цеглини будинків. Паралельно працюють і на майбутньому стадіоні. Вирівнюють поверхню, готуються розпочати будівельні роботи.
Заплановано спорудження двох мультифункціональних майданчиків для різних видів спорту.
Цей проєкт фінансується Європейським Союзом і управляється організацією НЕФКО. Нагадаю, що Нововолинська громада виграла грант у розмірі 7,1 мільйона євро європейських коштів. Переселенці, які втратили житло через війну, зможуть отримати в найм житло і розпочати нове життя.
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Коментарі 1
Ждунам на сосію, а не на ВОЛИНЬ.
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