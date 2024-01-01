ЄС виділив понад €7 мільйонів на житло для переселенців на Волині

У Нововолинську триваєта спортивного комплексу на 5-му мікрорайоні.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗа його словами, з дня на день закладатимуть перші цеглини будинків. Паралельно працюють і на майбутньому стадіоні. Вирівнюють поверхню, готуються розпочати будівельні роботи.Заплановано спорудження двох мультифункціональних майданчиків для різних видів спорту.Цей проєкт фінансується Європейським Союзом і управляється організацією НЕФКО. Нагадаю, що Нововолинська громада виграла грант у розмірі 7,1 мільйона євро європейських коштів. Переселенці, які втратили житло через війну, зможуть отримати в найм житло і розпочати нове життя.