У Німеччині частково обвалився готель, загинула людина
Сьогодні, 10:30
У Німеччині частково обвалився готель, унаслідок одна людина загинула. Вісім людей опинилися під завалами, пише LB.ua.
Інцидент стався у місті Креф у землі Рейнланд-Пфальц ‒ приблизно за 100 кілометрів на захід від Франкфурта.
Влада заявила, що їм вдалося зв'язатися з деякими людьми, які опинилися в пастці, кілька з них отримали серйозні поранення. Тіло загиблого досі не вилучили.
П’ятеро людей змогли самостійно залишити будівлю.
Поліція інформує, що рятувальні роботи все ще тривають і вони дуже складні, адже частина будівлі нестабільна.
Про подію вчора близько 22:55 в поліцію повідомили місцеві жителі.
Під час обвалу у готелі перебувало 14 людей.
Близько 30 людей у сусідніх будівлях також були евакуйовані через ризик руйнування.
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Інцидент стався у місті Креф у землі Рейнланд-Пфальц ‒ приблизно за 100 кілометрів на захід від Франкфурта.
Влада заявила, що їм вдалося зв'язатися з деякими людьми, які опинилися в пастці, кілька з них отримали серйозні поранення. Тіло загиблого досі не вилучили.
П’ятеро людей змогли самостійно залишити будівлю.
Поліція інформує, що рятувальні роботи все ще тривають і вони дуже складні, адже частина будівлі нестабільна.
Про подію вчора близько 22:55 в поліцію повідомили місцеві жителі.
Під час обвалу у готелі перебувало 14 людей.
Близько 30 людей у сусідніх будівлях також були евакуйовані через ризик руйнування.
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