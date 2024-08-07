У Німеччині частково обвалився готель, загинула людина





Інцидент стався у місті Креф у землі Рейнланд-Пфальц ‒ приблизно за 100 кілометрів на захід від Франкфурта.



Влада заявила, що їм вдалося зв'язатися з деякими людьми, які опинилися в пастці, кілька з них отримали серйозні поранення. Тіло загиблого досі не вилучили.



П’ятеро людей змогли самостійно залишити будівлю.



Поліція інформує, що рятувальні роботи все ще тривають і вони дуже складні, адже частина будівлі нестабільна.



Про подію вчора близько 22:55 в поліцію повідомили місцеві жителі.



Під час обвалу у готелі перебувало 14 людей.



Близько 30 людей у сусідніх будівлях також були евакуйовані через ризик руйнування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Німеччині частково обвалився готель, унаслідок одна людина загинула. Вісім людей опинилися під завалами, пише LB.ua Інцидент стався у місті Креф у землі Рейнланд-Пфальц ‒ приблизно за 100 кілометрів на захід від Франкфурта.Влада заявила, що їм вдалося зв'язатися з деякими людьми, які опинилися в пастці, кілька з них отримали серйозні поранення. Тіло загиблого досі не вилучили.П’ятеро людей змогли самостійно залишити будівлю.Поліція інформує, що рятувальні роботи все ще тривають і вони дуже складні, адже частина будівлі нестабільна.Про подію вчора близько 22:55 в поліцію повідомили місцеві жителі.Під час обвалу у готелі перебувало 14 людей.Близько 30 людей у сусідніх будівлях також були евакуйовані через ризик руйнування.

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