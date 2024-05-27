У Луцьку горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:16
В обласному центрі Волині на вулиці Городецькій трапилась пожежа.
Як повідомляють виданню ВолиньUA очевидці, зайнявся автомобіль Volkswagen Golf.
На місці працювали рятувальники, також була присутня карета швидкої допомоги.
Пожежу вже ліквідували.
Деталі - згодом.
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Як повідомляють виданню ВолиньUA очевидці, зайнявся автомобіль Volkswagen Golf.
На місці працювали рятувальники, також була присутня карета швидкої допомоги.
Пожежу вже ліквідували.
Деталі - згодом.
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