У Луцьку горів автомобіль. ФОТО

У Луцьку горів автомобіль. ФОТО
В обласному центрі Волині на вулиці Городецькій трапилась пожежа.

Як повідомляють виданню ВолиньUA очевидці, зайнявся автомобіль Volkswagen Golf.

На місці працювали рятувальники, також була присутня карета швидкої допомоги.

Пожежу вже ліквідували.

Деталі - згодом.

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа
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