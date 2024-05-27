У Луцьку горів автомобіль. ФОТО





Як повідомляють виданню



На місці працювали рятувальники, також була присутня карета швидкої допомоги.



Пожежу вже ліквідували.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині на вулиці Городецькій трапилась пожежа.Як повідомляють виданню ВолиньUA очевидці, зайнявся автомобіль Volkswagen Golf.На місці працювали рятувальники, також була присутня карета швидкої допомоги.Пожежу вже ліквідували.Деталі - згодом.

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