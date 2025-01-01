У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик

У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик
У Луцьку сталася ДТП за участю легковика та вантажівки.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Сьогодні, близько 10-ї години, ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Назарія Яремчука.

З’ясувалося, що водій вантажівки МАЗ, під час повороту праворуч, не зайняв крайнє праве положення, що призвело до зіткнення з автомобілем Volkswagen, який рухався у попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі хочуть дослідити досі невідомі поховання німецьких військових
Сьогодні, 17:24
На «Устилузі» на Волині – черга: скільки людей перетнули кордон за добу
Сьогодні, 16:54
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик
Сьогодні, 16:00
У Луцьку вулицею розгулював оголений чоловік
Сьогодні, 15:25
У кремлі прокоментували атаку на Київ із 8 загиблими: «Великоднє перемир’я» закінчилося
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
На Соборності в Луцьку BMW влетів у паркан На Соборності в Луцьку BMW влетів у паркан
22 квітня, 11:10
У Луцьку водійка авто збила 25-річного пішохода У Луцьку водійка авто збила 25-річного пішохода
18 квітня, 10:06
Автівка у Луцьку збила 81-річну бабцю Автівка у Луцьку збила 81-річну бабцю
17 квітня, 12:10
В аварії в Луцьку постраждав хлопець В аварії в Луцьку постраждав хлопець
17 квітня, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі хочуть дослідити досі невідомі поховання німецьких військових
Сьогодні, 17:24
 0
На «Устилузі» на Волині – черга: скільки людей перетнули кордон за добу
Сьогодні, 16:54
 0
У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик
Сьогодні, 16:00
 0
У Луцьку вулицею розгулював оголений чоловік
Сьогодні, 15:25
 0
У кремлі прокоментували атаку на Київ із 8 загиблими: «Великоднє перемир’я» закінчилося
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8