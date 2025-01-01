У Луцьку зіткнулися вантажівка та легковик
Сьогодні, 16:00
У Луцьку сталася ДТП за участю легковика та вантажівки.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні, близько 10-ї години, ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Назарія Яремчука.
З’ясувалося, що водій вантажівки МАЗ, під час повороту праворуч, не зайняв крайнє праве положення, що призвело до зіткнення з автомобілем Volkswagen, який рухався у попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні, близько 10-ї години, ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Назарія Яремчука.
З’ясувалося, що водій вантажівки МАЗ, під час повороту праворуч, не зайняв крайнє праве положення, що призвело до зіткнення з автомобілем Volkswagen, який рухався у попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
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