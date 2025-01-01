Кількість загиблих у Києві зросла до 12: аварійно-рятувальні роботи тривають

Кількість загиблих у Києві зросла до 12: аварійно-рятувальні роботи тривають
У Києві до 12 збільшилася кількість загиблих унаслідок нічного удару росії.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Києві, пише Громадське.

Начальник Київської міської військової адміністрації розповів, що з-під завалів у Святошинському районі дістали тіла ще двох загиблих. Тож кількість загиблих зросла до 12.

Також повідомлялось про 90 постраждалих. Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи ще тривають.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що рятувальна операція триватиме доти, поки не буде упевненості, що з-під завалів дістали всі тіла або врятували всіх людей, які ще можуть там залишатися. Він також розповів про чоловіка, який провів під завалами 8 годин, перш ніж його змогли врятувати.

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У ніч проти 24 квітня російські війська завдали масованого удару по Києву ракетами та дронами. Руйнувань зазнали різні об’єкти в кількох районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район — там окупанти поцілили ракетою в житловий будинок. Пошкоджено цілий житловий квартал.

Наразі підтверджена загибель 12 людей, серед них — двоє дітей. Ще 90 — поранені. 31 людину шпиталізували, зокрема 5 дітей.

Крім Києва, уночі росіяни 24 рази вдарили по Харкову, а також атакували Павлоград на Дніпропетровщині, Житомирську та Хмельницьку області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни застосували 70 ракет та 145 дронів. Збити вдалося 48 ракет і 64 дрони. Ще 68 БпЛА зникли з радарів (локаційно втрачені).

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Теги: Росія, війна
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