На війні загинув воїн з Волині Олександр Ткачук

У боротьбі за свободу та незалежність нашої України загинув житель села Кримне -(07.04.1983р.н).Про це повідомили у Дубечненській громаді."Він віддав своє життя, захищаючи мир, спокій та майбутнє нашої громади і всієї країни. Його мужність, відвага та самопожертва назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.Чин поховання орієнтовно відбудеться у четвер.Просимо всіх небайдужих, хто має змогу, долучитися до автомобільного супроводу із селища Ратне, щоб разом провести Героя в останню путь та віддати йому шану, яку він заслужив.Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра ТКАЧУКА, розділяємо їхній біль та підтримуємо у цей важкий час. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та всієї громади", - йдеться в повідомленні.