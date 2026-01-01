На війні загинув воїн з Волині Олександр Ткачук
Сьогодні, 16:01
У боротьбі за свободу та незалежність нашої України загинув житель села Кримне - Ткачук Олександр Миколайович (07.04.1983р.н).
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Він віддав своє життя, захищаючи мир, спокій та майбутнє нашої громади і всієї країни. Його мужність, відвага та самопожертва назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.
Чин поховання орієнтовно відбудеться у четвер.
Просимо всіх небайдужих, хто має змогу, долучитися до автомобільного супроводу із селища Ратне, щоб разом провести Героя в останню путь та віддати йому шану, яку він заслужив.
Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра ТКАЧУКА, розділяємо їхній біль та підтримуємо у цей важкий час. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та всієї громади", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
