На війні загинув воїн з Волині Олександр Ткачук

У боротьбі за свободу та незалежність нашої України загинув житель села Кримне - Ткачук Олександр Миколайович (07.04.1983р.н).

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"Він віддав своє життя, захищаючи мир, спокій та майбутнє нашої громади і всієї країни. Його мужність, відвага та самопожертва назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.

Чин поховання орієнтовно відбудеться у четвер.

Просимо всіх небайдужих, хто має змогу, долучитися до автомобільного супроводу із селища Ратне, щоб разом провести Героя в останню путь та віддати йому шану, яку він заслужив.

Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра ТКАЧУКА, розділяємо їхній біль та підтримуємо у цей важкий час. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та всієї громади", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
