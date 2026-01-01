У Луцьку за 21 мільйон відремонтують девʼять вулиць. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:13
Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив тендери на пошук підрядників для поточного ремонту місцевих доріг.
Закупівлі оприлюднили наприкінці лютого на платформі державних закупівель Prozorro, пише misto.media.
Загальна очікувана вартість робіт за 9 закупівлями становить 21,178 млн грн.
Найбільше коштів передбачили на ремонти вулиць Окружна, Львівська та Набережна. На ці три вулиці планують витратити 12,48 млн грн.
Найменше коштів передбачили на вул. Пінську — 297 тис. грн.
Які вулиці ремонтуватимуть
вул. Окружна — 4,494 млн грн;
вул. Львівська — 4 млн грн;
вул. Набережна — 3,986 млн грн;
вул. Ковельська — 2 млн грн;
просп. Відродження — 1,706 млн грн;
вул. Глушець — 1,693 млн грн;
вул. Карпенка-Карого — 1,502 млн грн;
вул. Рівненська — 1,5 млн грн;
вул. Пінська — 297 тис. грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття передбачає:
ямковий ремонт;
ліквідацію вибоїн;
укладання асфальтобетону.
До слова, на кожен з етапів передбачена гарантія. На асфальтобетонне покриття — 2 роки, а на ямковий ремонт і ліквідацію вибоїн струменевим методом — 6.
Якщо підрядників оберуть цьогоріч, то роботи завершать наприкінці грудня.
Закупівлі оприлюднили наприкінці лютого на платформі державних закупівель Prozorro, пише misto.media.
Загальна очікувана вартість робіт за 9 закупівлями становить 21,178 млн грн.
Найбільше коштів передбачили на ремонти вулиць Окружна, Львівська та Набережна. На ці три вулиці планують витратити 12,48 млн грн.
Найменше коштів передбачили на вул. Пінську — 297 тис. грн.
Які вулиці ремонтуватимуть
вул. Окружна — 4,494 млн грн;
вул. Львівська — 4 млн грн;
вул. Набережна — 3,986 млн грн;
вул. Ковельська — 2 млн грн;
просп. Відродження — 1,706 млн грн;
вул. Глушець — 1,693 млн грн;
вул. Карпенка-Карого — 1,502 млн грн;
вул. Рівненська — 1,5 млн грн;
вул. Пінська — 297 тис. грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття передбачає:
ямковий ремонт;
ліквідацію вибоїн;
укладання асфальтобетону.
До слова, на кожен з етапів передбачена гарантія. На асфальтобетонне покриття — 2 роки, а на ямковий ремонт і ліквідацію вибоїн струменевим методом — 6.
Якщо підрядників оберуть цьогоріч, то роботи завершать наприкінці грудня.
