У Луцьку за 21 мільйон відремонтують девʼять вулиць. ПЕРЕЛІК





Закупівлі оприлюднили наприкінці лютого на платформі державних закупівель Prozorro, пише



Загальна очікувана вартість робіт за 9 закупівлями становить 21,178 млн грн.



Найбільше коштів передбачили на ремонти вулиць Окружна, Львівська та Набережна. На ці три вулиці планують витратити 12,48 млн грн.



Найменше коштів передбачили на вул. Пінську — 297 тис. грн.



Які вулиці ремонтуватимуть

вул. Окружна — 4,494 млн грн;



вул. Львівська — 4 млн грн;



вул. Набережна — 3,986 млн грн;



вул. Ковельська — 2 млн грн;



просп. Відродження — 1,706 млн грн;



вул. Глушець — 1,693 млн грн;



вул. Карпенка-Карого — 1,502 млн грн;



вул. Рівненська — 1,5 млн грн;



вул. Пінська — 297 тис. грн.



Поточний ремонт дорожнього покриття передбачає:



ямковий ремонт;



ліквідацію вибоїн;



укладання асфальтобетону.



До слова, на кожен з етапів передбачена гарантія. На асфальтобетонне покриття — 2 роки, а на ямковий ремонт і ліквідацію вибоїн струменевим методом — 6.



Якщо підрядників оберуть цьогоріч, то роботи завершать наприкінці грудня.

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив тендери на пошук підрядників для поточного ремонту місцевих доріг.

