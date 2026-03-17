Росія хоче відправити на окуповані території України понад 100 тисяч росіян, – ЗМІ





Про це пише



Повідомляється, що в РФ розробили 15 генеральних планів і 10 проєктів планування території: реалізація перших нібито дозволить збільшити чисельність населення на 67 100 осіб, а других – ще на 46 700 осіб.



За даними ВЄБ.РФ, на окупованих територіях нібито планують збудувати понад 13 млн кв. м нового житла, понад 140 дитячих садків, кілька десятків шкіл, сотню амбулаторій і поліклінік. А також збудувати та реконструювати понад 3270 км доріг, майже 430 км залізничних ліній і 19 станцій, морських яхтових марин і причалів, реконструювати 4 аеродроми.



Крім цього, росіяни планують створити 25 індустріальних парків, 8 підприємств машинобудування, 15 заводів з виробництва будівельних матеріалів, 6 об'єктів добувної промисловості та підприємства з переробки териконів.



Для реалізації всіх цих проєктів планують залучити 225 400 осіб.



Крім того, окупанти хочуть розвивати туризм на захоплених територіях, щоб до 2044 року залучити до 9,4 млн туристів.



"Високий потенціал" для розвитку туристично-рекреаційної сфери окупанти бачать у Приморському та Генічеську. Також росіяни вважають, що "привабливими" для туристів можуть стати Арабатська Стрілка, узбережжя Запорізької області, Маріуполь, Кирилівка та Скадовськ.

Російська влада планує залучити на окуповані території України майже 114 тисяч росіян до 2045 року – про це свідчать так звані "плани з розвитку" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, розроблені Внєшекономбанком спільно з Єдиним інститутом просторового планування.Про це пише Українська правда з посиланням на російське видання "Ведомости".

