Ці вистави - про важливість слухати своє серце: чим дивуватимуть у Луцьку 17 – 22 березня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 22 березня.



Іноді життя підкидає такі несподівані ситуації, що сміх стає єдиною природною реакцією.



У вівторок, 17 березня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Ця історія занурює глядача у калейдоскоп курйозів, непорозумінь і абсолютно абсурдних моментів, де межа між реальністю та вигадкою стирається. Гострий гумор, несподівані повороти та колоритні персонажі не залишать байдужим нікого, хто готовий дивитися на світ трохи під незвичним кутом.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Зануртесь у неймовірну подорож, де фантазія перетворює звичайний день на справжню пригоду.



У суботу, 21 березня, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Ця історія про Алісу веде у Дивокрай – місце, де можливе все: зустрічі з дивними істотами, несподівані випробування та чарівні відкриття. Яскраві образи, гумор і динаміка сюжету захоплюють і дітей, і дорослих, нагадуючи, що справжні чудеса завжди поруч, варто лише відкрити серце.



Уявіть готель, де кожен номер приховує безліч несподіванок, а найменший недогляд перетворюється на справжній хаос.



У суботу ввечері, 21 березня, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Основна сцена. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Ця історія сповнена комічних ситуацій, заплутаних інтриг і блискавичних поворотів, де герої намагаються втримати рівновагу між абсурдом і логікою. Гумор, динаміка та неймовірні пригоди роблять цю виставу справжнім святом сміху та веселощів.



Пориньте у світ дитячої уяви та яскравих пригод, де кожен момент сповнений чарівності й несподіванок.



У неділю, 22 березня, о 12:00 – весела феєрія на одну дію «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.



Ця історія про Лілею відкриває двері у казковий день, де дружба, сміх і маленькі дива переплітаються з великими відкриттями. Атмосфера казки та тепла залишає приємний слід у серці та дарує усмішку кожному глядачеві.



У театрі нагадують: після казки відбувається



Магія природи, сила почуттів і боротьба між світом людей та чарівних істот переплітаються в одній історії.



У неділю ввечері, 22 березня, о 17:00 – драма-феєрія на дві дії «Лісова пісня» Лесі Українки. Основна сцена. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Ця вистава переносить глядача у лісовий світ, де кохання, мрії та трагедія стають частиною великої гармонії природи. Чарівні образи, поетична атмосфера та глибокі емоції залишають незабутнє враження та нагадують про важливість слухати своє серце.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».









