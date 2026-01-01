Останній бій прийняв на Донеччині: у Луцьку попрощалися з Героєм Олексієм Федоренком
Сьогодні, 14:13
Жителі Луцька і громади провели в останню дорогу захисника України Федоренка Олексія Віталійовича (08.03.1975 року народження), який загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні, 17 березня, військовослужбовця відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. До спільної молитви за упокій душі загиблого воїна разом з рідними, близькими, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення заупокійного богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом. Біля Пам'ятного фотостенду загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали захисника України у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
