На війні загинув воїн з Волині Андрій Гудик

Андрій Гудик.



"Життя 52-річного кадрового військовослужбовця, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі із захисту Батьківщини, обірвалося на Куп’янщині.



Андрій Володимирович родом із Оваднівської громади, але довгий час проживав у Володимирі. За рішенням матері Захисника поховають на кладовищі у селі Красностав Оваднівської ТГ", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату прибуття воїна «На щиті» і час похорону повідомлять пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. На війні загинув старший майстер-сержант

