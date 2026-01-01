На війні загинув воїн з Волині Андрій Гудик

Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. На війні загинув старший майстер-сержант Андрій Гудик.

"Життя 52-річного кадрового військовослужбовця, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі із захисту Батьківщини, обірвалося на Куп’янщині.

Андрій Володимирович родом із Оваднівської громади, але довгий час проживав у Володимирі. За рішенням матері Захисника поховають на кладовищі у селі Красностав Оваднівської ТГ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату прибуття воїна «На щиті» і час похорону повідомлять пізніше.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
