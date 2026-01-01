На війні загинув воїн з Волині Андрій Гудик
Сьогодні, 13:43
Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. На війні загинув старший майстер-сержант Андрій Гудик.
"Життя 52-річного кадрового військовослужбовця, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі із захисту Батьківщини, обірвалося на Куп’янщині.
Андрій Володимирович родом із Оваднівської громади, але довгий час проживав у Володимирі. За рішенням матері Захисника поховають на кладовищі у селі Красностав Оваднівської ТГ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату прибуття воїна «На щиті» і час похорону повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Вибір редактора
Останні новини
Останній бій прийняв на Донеччині: у Луцьку попрощалися з Героєм Олексієм Федоренком
Сьогодні, 14:13
На війні загинув воїн з Волині Андрій Гудик
Сьогодні, 13:43
1000 - на добу: Росія готує масштабні удари дронами по Україні
Сьогодні, 13:06