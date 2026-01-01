Волинянин перекидав наркотики через паркан Маневицької колонії: як покарав його суд
Сьогодні, 12:44
Волинянина судили за збут наркотиків у виправну колонію.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 43-річного жителя села Прилуцьке Луцького району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, та незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичних засобів і психотропних речовин без мети збуту (ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України).
Доведено, що у липні 2025 року чоловік перекинув на територію Маневицької виправної колонії пакунок із канабісом вагою понад 220 грамів.
Окрім того, працівники поліції вилучили у нього зіп-пакети із амфетаміном і PVP та таблетки із вмістом бупренорфіну. Ці речовини волинянин зберігав для власного вживання.
Зауважимо, що незадовго до вчинення злочинів він умовно-достроково звільнився із місць несвободи.
Суд призначив обвинуваченому покарання у виді шести років та чотирьох місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув воїн з Волині Андрій Гудик
Сьогодні, 13:43
1000 - на добу: Росія готує масштабні удари дронами по Україні
Сьогодні, 13:06
Волинянин перекидав наркотики через паркан Маневицької колонії: як покарав його суд
Сьогодні, 12:44