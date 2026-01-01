Земельні ділянки та Ленд Крузер: що у декларації головного поліцейського Луцького району

Роман Яровий оприлюднив щорічну декларацію про доходи та майно. Цю посаду



До цього очолював управління поліціі в у Ковелі, а ще раніше — Марганецьке відділення поліції Нікопольського відділу ГУНП у Дніпропетровській області.



Журналісти



Нерухомість

У декларації Романа Ярового — кілька об’єктів нерухомості. Зокрема, він користується квартирою у місті Нікополь на Дніпропетровщині площею 37,5 квадратного метра. Житло вказане як службове, там зареєстроване місце проживання посадовця.



Також Яровий є власником земельної ділянки площею два гектари у селі Воля Першотравневської громади Дніпропетровської області. Право власності на землю він набув 2020 року, а її вартість на той момент становила 46 095 гривень.



Ще дві земельні ділянки в цьому ж селі площею по 1,7 гектара належать членам сімʼї поліціянта. Одна перебуває у власності дружини Ірини, інша — доньки Аріни.



Окрім цього, у декларації вказана квартира у Ковелі площею 40,6 квадратного метра, у якій Яровий тимчасово проживає з липня 2024 року.



Транспорт

Серед рухомого майна посадовець задекларував автомобіль Toyota Land Cruiser 2016 року випуску. Машину він придбав 2023 року, її вартість на момент купівлі становила 1 313 000 гривень.



Доходи та збереження

За рік Роман Яровий отримав 740 687 гривень заробітної плати у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області. Також він, його дружина Ірина та донька Аріна отримують невеликі доходи від оренди майна агрофірм (ймовірно, земельних ділянок).



Дохід кожного — приблизно 7–8 тисяч гривень на рік.



Готівкою родина зберігає 61 тисячу доларів США та 50 тисяч гривень.



Начальник Луцького районного управління поліції оприлюднив щорічну декларацію про доходи та майно. Цю посаду підполковник обійняв у грудні 2025 року До цього очолював управління поліціі в у Ковелі, а ще раніше — Марганецьке відділення поліції Нікопольського відділу ГУНП у Дніпропетровській області. Журналісти ВолиньPost проаналізували декларацію правоохоронця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію