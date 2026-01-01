Самоклеюча плівка для кухні з доставкою у Луцьк

Що таке самоклеюча плівка для кухні

Самоклеюча плівка — це декоративний матеріал, який має клейову основу і легко наноситься на різні поверхні. Вона широко використовується для реставрації меблів, декорування дверей, кухонних фасадів, стільниць або стін. Особливо популярною є плівка з малюнком мармуру, адже вона універсальна та гармонійно виглядає у будь-якому інтер’єрі кухні.



Характеристики самоклеючої плівки

Ширина — 45 см

Довжина рулону — 10 м

Поверхня — гладка, глянсова

Тип — самоклеюча

Країна виробник — Китай

Підходить для будь-якого інтер’єру

Завдяки насиченому малюнку та декоративному покриттю плівка вигідно підкреслює елементи кухонного інтер’єру та допомагає створити сучасний стиль без значних витрат.



Переваги самоклеючої плівки для кухні

Самоклейка для кухонних меблів має багато переваг, які роблять її популярним матеріалом для ремонту та декору.



Невисока вартість у порівнянні з заміною меблів

Захист поверхонь від подряпин, сколів та механічних пошкоджень

Стійкість до вологи та стирання

Легкий догляд у повсякденному використанні

Простий монтаж без спеціальних інструментів

Можливість швидкої заміни при бажанні змінити дизайн

Добре клеїться практично на всі поверхні

Тривалий термін служби

Де можна використовувати самоклеючу плівку

Самоклеюча декоративна плівка ідеально підходить для оновлення різних поверхонь на кухні та у квартирі.



кухонні фасади та шафи

стільниці

міжкімнатні двері

старі меблі

полиці та декоративні елементи

частини стін або кухонного фартуха

Саме тому декоративна самоклейка часто використовується як швидкий спосіб ремонту кухні без великих фінансових витрат.



Підготовка поверхні перед поклейкою

Щоб плівка добре трималась і виглядала акуратно, перед монтажем потрібно правильно підготувати поверхню.



очистити поверхню від пилу, жиру та бруду

протерти її сухою тканиною

при необхідності знежирити засобом для миття посуду

у складних випадках використати лужний розчин

Поліровані, лаковані або пофарбовані поверхні найкраще підходять для поклейки. Якщо основа з дерева або фанери, її бажано покрити ґрунтовим або поліефірним лаком. Нерівні поверхні варто зашпаклювати та відшліфувати наждачним папером, після чого нанести акриловий ґрунт.



Як правильно клеїти самоклеючу плівку

Монтаж самоклеючої плівки дуже простий і не потребує спеціальних навичок.



відокремити папір від плівки приблизно на 4–5 см

прикласти плівку до поверхні та зафіксувати край

поступово витягувати папір

одночасно розгладжувати плівку м’якою тканиною або рушником

рухатися від центру до країв, щоб уникнути бульбашок

Якщо під плівкою залишилося повітря, бульбашку можна акуратно проколоти голкою і випустити повітря.



Чищення та догляд

Догляд за самоклеючою плівкою дуже простий. У більшості випадків достатньо звичайної води. При сильному забрудненні можна додати невелику кількість мийного засобу.



використовуйте м’яку губку або тканину

уникайте абразивних засобів

не використовуйте ацетон

не застосовуйте пральні порошки

Купити самоклеючу плівку для кухні у Луцьку

Якщо ви хочете швидко оновити кухню або відреставрувати меблі, варто звернути увагу на самоклеючу декоративну плівку. Замовити якісну плівку розміром 0,45×10 м можна на сайті 50m.com.ua. Інтернет-магазин пропонує широкий вибір дизайнів та забезпечує швидку доставку у Луцьк та інші міста України.



Самоклеюча плівка — це просте рішення для стильного оновлення кухні без дорогого ремонту. Вона допоможе освіжити інтер’єр, захистити меблі та створити сучасний дизайн у вашому домі.

