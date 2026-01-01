ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Віктора Петрухіна
Сьогодні, 20:35
ДНК-експертиза підтвердила страшну інформацію про втрату на війні ще одного захисника з Волині.
Трагічна інформація надійшла у Забродівську громаду.
"Майже рік вважався зниклим безвісти ... Сьогодні по ДНК експертизі підтверджено смерть старшого солдата НГУ Петрухіна Віктора Олександровича, 1995 р.н., жителя с.Піски-Річицькі, який загинув 1 квітня 2025 року в районі н.п. Часів Яр Донецької області", - йдетьсія у дописі на сторінці громади.
Загиблому воїну назавжди 30... У Героя залишилися дружина, син, батьки.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Самоклеюча плівка для кухні з доставкою у Луцьк
Сьогодні, 20:37
ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Віктора Петрухіна
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 17 березня
Сьогодні, 20:00
Земельні ділянки та Ленд Крузер: що у декларації головного поліцейського Луцького району
Сьогодні, 19:25
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олексієм Федоренком
Сьогодні, 19:01