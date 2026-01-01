ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Віктора Петрухіна





Трагічна інформація надійшла у Забродівську громаду.



"Майже рік вважався зниклим безвісти ... Сьогодні по ДНК експертизі підтверджено смерть старшого солдата НГУ Петрухіна Віктора Олександровича, 1995 р.н., жителя с.Піски-Річицькі, який загинув 1 квітня 2025 року в районі н.п. Часів Яр Донецької області", - йдетьсія у дописі на сторінці громади.



Загиблому воїну назавжди 30... У Героя залишилися дружина, син, батьки.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

