У Луцьку мешканці зруйнованого росіянами будинку готують документи на компенсацію. ВІДЕО

У Луцьку мешканці зруйнованого росіянами будинку готують документи на компенсацію.





«Згідно з висновками експертів, будинок є небезпечним для експлуатації. Міська рада буде розробляти проєкт і проводити експертизу – тобто повторювати процедури, що й по першому під’їзду. Далі будуть виділятися кошти із міського бюджету для демонтажу другої частини. За пошкоджене майно мешканець кожної квартири отримає сертифікат від держави на відшкодування вартості. Якщо право власності в людини зареєстроване, то проблем ніяких немає. Найбільше складнощів виникає, коли є проблеми із реєстрацією майна», – прокоментував керівник управління капітального будівництва Луцькради Василь Ліщук.



На зустрічі мешканцям пояснили подальші кроки – оформлення документів для отримання державної компенсації за зруйноване житло.



«Тепер всі документи, які необхідні для внесення в Реєстр зруйнованого майна, будуть стосуватися однієї юридичної адреси. Раніше не могли внести, бо не було рішення щодо другого під’їзду», – зазначила заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.



У міській раді наголошують: люди, чиї квартири були зруйновані, можуть отримати державний сертифікат на компенсацію і використати його для придбання житла на вторинному ринку. Основне – відповідально поставитися до внесення документів у реєстри. Працівники міськради готові допомогти із чітким оформленням.



Частина мешканців уже тимчасово проживає в орендованих квартирах. За словами людей, міська влада допомагає з компенсацією вартості оренди, поки триває оформлення документів.



«Була трикімнатна квартира з ремонтом. Жили собі. А тепер зосталися, як бомжі. Хочеться, щоб дали той сертифікат, щоби була якась надія на пошук свого кутка», – сказав мешканець будинку Петро.



«Всім жителям хочеться якогось рішення. Наприклад, я не хочу залишитися в тому районі. Ми розуміємо, що сертифікату буде мало, але міська рада давала нам інформацію про допомогу зі свого боку. Думаю, вона буде, і ми отримаємо реальні кошти, за які купимо нове житло», – додала власниця квартири Яна.



Подальша доля родин залежить від оформлення документів і отримання державного сертифіката на компенсацію, за який вони зможуть придбати квартири на вторинному ринку житла.



Нагадаємо, багатоквартирний житловий будинок на вулиці Озерецька, 12

Внаслідок ворожих ударів загинула молода пара: 26-річний Микола Засєкін та 24-річна Іванна Сачук із Маневицької громади. Тіла хлопця й дівчини знайшли у підвалі.





