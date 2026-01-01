США не зобов'язані допомагати Україні, - Трамп





Про це заявив президент США Дональд Трамп під час обіду з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді, - пише



"США не потрібно допомагати Україні, адже ми за тисячі миль від цієї країни", - заявив хазяїн Білого дому.



Він також порівняв Україну з Ліваном, який, на його думку, "звик до бомбардувань".



"Вони вже звикли до того, що Ліван бомблять. Люди живуть і в Україні - хоч можна подумати, що там не будуть жити, але вони живуть. Я не знаю, чи став би я так робити, але вони там живуть. І в Лівані теж", - спробував пояснити свою думку лідер США.



Кінець кінцем він додав, що працював з країнами НАТО щодо України, але тепер США не треба цього робити.



Нагадаємо, раніше американський лідер попередив, що "НАТО чекає дуже погане майбутнє", якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Однак ті не квапляться з допомогою і навіть заявили, що це "не їхня війна". Зокрема, відповідну заяву зробила Німеччина, а перед цим Британія відмовилась брати участь у цьому конфлікті.

США буцімто "не зобов'язані" допомагати Україні, колишній президент країни Джо Байден робив це, бо його нібито "надурили".

