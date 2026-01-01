17 березня на Волині: гортаючи календар

Початок нового року свого життя 17 березня святкують: народна артистка України(на фото), депутат Луцької міської ради, керівник Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, теле- і радіоведучийта журналісткаВітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження і бажаємо усім мирного неба над головою.Також цього дня свої іменини святкують В'ячеслави, Василі, Данили й Павли. Бажаємо усім сьогоднішнім іменинникам, щоб ангел завжди вас оберігав і допомагав в усіх ваших справах.І згадаємо, чим пам’ятним став цей день в історії.У 1969 році Голда Меїр, уроженка України, стала четвертим прем'єр-міністром Ізраїлю, першою жінкою на цьому посту.17 березня 2011 року волиняни вшановують пам’ять нашого видатного земляка письменника, публіциста, почесного громадянина міста Луцька Петра Маха. 13 років тому він відійшов у вічність, залишивши нам у спадок понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів.