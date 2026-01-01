Ліцей на Волині отримав 43 мільйони на реконструкцію

Льотничівський ліцей Зимненської громади Володимирського району отримає 43 мільйони гривень на реконструкцію.

Про це повідомив очільник Зимнівської громади В'ячеслав Католик.

"43 мільйони гривень — на майбутнє наших дітей. Зимнівська громада отримала фінансування на завершення реконструкції Льотничівського ліцею. Це означає сучасні класи, комфортні умови та безпечний освітній простір для наших учнів", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.

Кошти залучено в межах програми “Відновленя України ІІІ”за підтримки Міністерства розвитку громад та Європейського інвестиційного банку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Льотниче, реконструкція, гроші, Зимнівська громада, В'ячеслав Католик, Волинь, освіта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
