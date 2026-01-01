Ліцей на Волині отримав 43 мільйони на реконструкцію





Про це повідомив очільник Зимнівської громади В'ячеслав Католик.



"43 мільйони гривень — на майбутнє наших дітей. Зимнівська громада отримала фінансування на завершення реконструкції Льотничівського ліцею. Це означає сучасні класи, комфортні умови та безпечний освітній простір для наших учнів", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.



Кошти залучено в межах програми “Відновленя України ІІІ”за підтримки Міністерства розвитку громад та Європейського інвестиційного банку.





Льотничівський ліцей Зимненської громади Володимирського району отримає 43 мільйони гривень на реконструкцію.

