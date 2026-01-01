На Волині зафіксували загибель риби на водоймі

Екоінспекція зафіксувала загибель риби на одній із водойм на території Волинської області.Про це повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.16 березня 2026 року, реагуючи на інформацію від працівників Волинського рибоохоронного патруля, щодо ймовірної загибелі водних біоресурсів на водному об’єкті поблизу с. Берестяни Цуманської ОТГ, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області спільно із працівниками Волинський рибоохоронний патруль було проведено комісійне обстеження берегової лінії та водного плеса водойми.У ході обстеження, факт загибелі водних біоресурсів - підтвердився, що зафіксовано відповідним актом.За результатами огляду виявлено 131 екземпляр загиблих водних біоресурсів.Екологи відібрали проби води для лабораторних досліджень, після проведення яких буде прийнято рішення щодо розрахунку шкоди, нанесеної довкіллю в результаті загибелі водних біоресурсів.Зі слів місцевих жителів, та оскільки відсутні ознаки антропогенного впливу на водний об’єкт, ймовірна причина загибелі - недостатній вміст кисню.Екоінспекція закликає громадян бути небайдужими та повідомляти пронезаконні рубки лісу чи зелених насаджень, стихійні сміттєзвалища, самовільне зайняття земель у прибережних захисних смугах, забруднення земель чи водойм:гаряча лінія: (0332) 72-33-96вебресурс або застосунок «ЕкоЗагроза» ecozagroza.gov.ua