На Волині зафіксували загибель риби на водоймі
Сьогодні, 01:15
Екоінспекція зафіксувала загибель риби на одній із водойм на території Волинської області.
Про це повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.
16 березня 2026 року, реагуючи на інформацію від працівників Волинського рибоохоронного патруля, щодо ймовірної загибелі водних біоресурсів на водному об’єкті поблизу с. Берестяни Цуманської ОТГ, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області спільно із працівниками Волинський рибоохоронний патруль було проведено комісійне обстеження берегової лінії та водного плеса водойми.
У ході обстеження, факт загибелі водних біоресурсів - підтвердився, що зафіксовано відповідним актом.
За результатами огляду виявлено 131 екземпляр загиблих водних біоресурсів.
Екологи відібрали проби води для лабораторних досліджень, після проведення яких буде прийнято рішення щодо розрахунку шкоди, нанесеної довкіллю в результаті загибелі водних біоресурсів.
Зі слів місцевих жителів, та оскільки відсутні ознаки антропогенного впливу на водний об’єкт, ймовірна причина загибелі - недостатній вміст кисню.
Екоінспекція закликає громадян бути небайдужими та повідомляти про
незаконні рубки лісу чи зелених насаджень, стихійні сміттєзвалища, самовільне зайняття земель у прибережних захисних смугах, забруднення земель чи водойм:
[email protected]
гаряча лінія: (0332) 72-33-96
вебресурс або застосунок «ЕкоЗагроза» ecozagroza.gov.ua
Про це повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.
16 березня 2026 року, реагуючи на інформацію від працівників Волинського рибоохоронного патруля, щодо ймовірної загибелі водних біоресурсів на водному об’єкті поблизу с. Берестяни Цуманської ОТГ, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області спільно із працівниками Волинський рибоохоронний патруль було проведено комісійне обстеження берегової лінії та водного плеса водойми.
У ході обстеження, факт загибелі водних біоресурсів - підтвердився, що зафіксовано відповідним актом.
За результатами огляду виявлено 131 екземпляр загиблих водних біоресурсів.
Екологи відібрали проби води для лабораторних досліджень, після проведення яких буде прийнято рішення щодо розрахунку шкоди, нанесеної довкіллю в результаті загибелі водних біоресурсів.
Зі слів місцевих жителів, та оскільки відсутні ознаки антропогенного впливу на водний об’єкт, ймовірна причина загибелі - недостатній вміст кисню.
Екоінспекція закликає громадян бути небайдужими та повідомляти про
незаконні рубки лісу чи зелених насаджень, стихійні сміттєзвалища, самовільне зайняття земель у прибережних захисних смугах, забруднення земель чи водойм:
[email protected]
гаряча лінія: (0332) 72-33-96
вебресурс або застосунок «ЕкоЗагроза» ecozagroza.gov.ua
