На Волині вакцинують від сказу тварин

На Ковельщині проводиться профілактична вакцинація та ідентифікація сільськогосподарських тварин від інфекційних захворювань.Це важлива складова профілактики хвороб, що допомагає зберегти їхнє здоров'я, а також запобігає поширенню небезпечних інфекцій. Саме тому фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області систематично проводять протиепізоотичні заходи у населених пунктах краю, - повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.11 березня 2026 року спеціалісти Головного управління та Ратнівського відділу районної державної лікарні ветеринарної медицини здійснили виїзди у села Щетинська Воля та Хабарище Ковельського району.Мета – проведення профілактичної вакцинації тварин (ВРХ, ДРХ, коні, собаки, коти) проти сказу в прикордонних населених пунктах, які межують з Білоруссю.Одночасно проводилася ідентифікація сільськогосподарських тварин, вакцинація свиней проти класичної чуми та курей проти хвороби Ньюкасла. Відповідні заходи відбулися у присутності старости Залухівського старостинського округу Самарівської ОТГРобота з попередження інфекційних захворювань дасть змогу забезпечити стабільну епізоотичну ситуацію в регіоні, сприятиме збереженню здоров'я тварин, підвищенню їх продуктивності, а також зменшить ризики передачі хвороб людям.Нагадаємо, з метою недопущення сказу тварин необхідно щорічно здійснювати їх вакцинацію.Вакцина проти сказу є безкоштовною. Для проведення щеплення потрібно звернутися до державних лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби вашого регіону.