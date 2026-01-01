На Волині вакцинують від сказу тварин

На Ковельщині проводиться профілактична вакцинація та ідентифікація сільськогосподарських тварин від інфекційних захворювань.

Це важлива складова профілактики хвороб, що допомагає зберегти їхнє здоров'я, а також запобігає поширенню небезпечних інфекцій. Саме тому фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області систематично проводять протиепізоотичні заходи у населених пунктах краю, - повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.

11 березня 2026 року спеціалісти Головного управління та Ратнівського відділу районної державної лікарні ветеринарної медицини здійснили виїзди у села Щетинська Воля та Хабарище Ковельського району.

Мета – проведення профілактичної вакцинації тварин (ВРХ, ДРХ, коні, собаки, коти) проти сказу в прикордонних населених пунктах, які межують з Білоруссю.

Одночасно проводилася ідентифікація сільськогосподарських тварин, вакцинація свиней проти класичної чуми та курей проти хвороби Ньюкасла. Відповідні заходи відбулися у присутності старости Залухівського старостинського округу Самарівської ОТГ Людмили КАЦЕВИЧ.
Робота з попередження інфекційних захворювань дасть змогу забезпечити стабільну епізоотичну ситуацію в регіоні, сприятиме збереженню здоров'я тварин, підвищенню їх продуктивності, а також зменшить ризики передачі хвороб людям.
Нагадаємо, з метою недопущення сказу тварин необхідно щорічно здійснювати їх вакцинацію.

Вакцина проти сказу є безкоштовною. Для проведення щеплення потрібно звернутися до державних лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби вашого регіону.

