Волиняни неохоче користуються безкоштовним обстеженням «Скринінг здоров’я 40+»

На Волині працює широка мережа пунктів для безкоштовного обстеження за програмою «Скринінг здоров’я 40+». Проте волиняни не спішать скористатися можливістю безкоштовно перевірити своє здоров'я.Про це йшлося під час щотижневої оперативної наради під керівництвом т.в.о. начальника Волинської ОВА1 січня 2026 року Міністерство охорони здоров'я України спільно з партнерами запустили програму «Скринінг здоров’я 40+». Вона орієнтована на людей віком від 40 років і передбачає раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров’я.Як повідомив начальник Управління охорони здоров'я Волинської ОДАу межах реалізації програми Міністерство охорони здоров’я визначило для Волині завдання створити 71 пункт надання послуг. Наразі в області вже функціонує 73 таких пункти. До роботи залучені як комунальні, так і приватні заклади охорони здоров’я.«Місця для проходження обстежень створені, кадрового потенціалу достатньо. Однак проблемою залишається низька активність людей у користуванні цією державною програмою», – зазначив Юрій Легкодух.Станом на сьогодні програмою «Скринінг здоров’я 40+» скористалися лише 170 жителів області. Водночас у межах Програми медичних гарантій на рівні держави на реалізацію національної програми Скринінг здоров’я 40+ цьогоріч передбачено 10 мільярдів гривень.Управління охорони здоров’я ОДА здійснює постійний моніторинг роботи медичних закладів, які надають ці послуги, аналізує проблемні питання та працює над їх вирішенням.Т.в.о. начальника Волинської ОДА Роман Романюк наголосив, що на рівні області створені всі необхідні умови для реалізації програми. На Волині працює мережа пунктів, де люди віком від 40 років можуть безкоштовно пройти визначенні обстеження.Керівник області також звернувся до голів районів і громад активніше інформувати жителів про можливості програми та залучити до цієї роботи старост старостинських округів, які безпосередньо комунікують із людьми на місцях. Волиняни повинні знати про можливість безкоштовно перевірити своє здоров’я та скористатися нею.