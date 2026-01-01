Розшукують 80-річного волинянина, який пішов з дому 8 днів тому

Розшукують 80-річного волинянина, який пішов з дому 8 днів тому
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Копаєва Федора Кузьмовича, 21 березня 1945 року народження, жителя селища Торчин Луцького району.

Чоловік 08 березня пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо, - про це повідомляють у поліції Волинської області.

Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 185-190 см, волосся сиве, очі сірі.

Був одягнений у камуфляжну куртку зеленого кольору, темні спортивні штани, чорні зимові дуті чоботи, темно-сіру чоловічу кепку. Можливо має  при собі тростину.
Розшукують 80-річного волинянина, який пішов з дому 8 днів тому

Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Торчин, зникнення, розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують 80-річного волинянина, який пішов з дому 8 днів тому
Сьогодні, 21:38
Сьогодні, 20:59
Сьогодні, 20:37
Сьогодні, 20:00
Сьогодні, 19:25
Медіа
відео
1/8