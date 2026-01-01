Розшукують 80-річного волинянина, який пішов з дому 8 днів тому
Сьогодні, 21:38
Оперативники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Копаєва Федора Кузьмовича, 21 березня 1945 року народження, жителя селища Торчин Луцького району.
Чоловік 08 березня пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо, - про це повідомляють у поліції Волинської області.
Прикмети безвісти зниклого: середньої тілобудови, зріст 185-190 см, волосся сиве, очі сірі.
Був одягнений у камуфляжну куртку зеленого кольору, темні спортивні штани, чорні зимові дуті чоботи, темно-сіру чоловічу кепку. Можливо має при собі тростину.
Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами телефонів 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102.
