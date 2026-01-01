Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олексієм Федоренком

17 березня у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді."У вівторок, 17 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Федоренка Олексія Віталійовича (08.03.1975 року народження), який загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.Завтра, 17 березня, о 10 год. тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на бульварі Івана Газюка, 1, де жив Герой, а потому — до кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.