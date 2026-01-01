На Рівненщині заступника начальника СБУ затримали під час одержання 620 тисяч доларів хабаря, - Гончаренко

Сьогодні, 16 березня, було затримано заступника начальника СБУ в Рівненській області полковника Ігоря Бріку під час отримання хабаря в розмірі 620 тисяч доларів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Сьогодні було затримано заступника начальника СБУ в Рівненський області полковника Ігоря Бріку під час отримання хабаря в сумі 620 тис. доларів.

За інформацією з моїх джерел, вимагання хабаря було за отримання дозвільних документів, повʼязаних з видобутком бурштину", - йдеться в повідомленні.

Наразі офіційної інформації щодо інциденту немає.


