Рада ЄС запровадила санкції проти дев’яти росіян, причетних до звірств у Бучі





"У зв’язку з четвертою річницею трагедії в Бучі, що сталася в лютому–березні 2022 року, Рада ЄС сьогодні запровадила санкції проти дев’яти осіб, які відігравали ключову роль у цих подіях", – йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, пише



Серед них генерал-полковник Олександр Чайко, колишній командувач Східного військового округу РФ та найвищий за званням російський військовий офіцер на території України на початку повномасштабного вторгнення. Він керував російськими військами під час захоплення Бучі.



До списку також внесли інших високопоставлених військових, які командували операціями в Бучі, Гостомелі, Ірпені та Бородянці і брали участь у пограбуваннях, тортурах та примушували цивільних прибирати тіла загиблих російських солдатів. Одна з осіб несе відповідальність за незаконне усиновлення дитини з окупованої Донецької області.



Санкції передбачають замороження активів, заборону надання коштів цим особам громадянами та компаніями ЄС, а також заборону на в’їзд та транзит територією держав-членів.



Наразі обмежувальні заходи Ради ЄС застосовуються до близько 2 600 осіб та організацій у відповідь на триваючу агресію Росії проти України.



У березні, після року звільнення Бучі, Офіс Генерального прокурора продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів.



СБУ встановила особи 4 окупантів, які на Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл. У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

