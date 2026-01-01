На Волині батько двох дітей виплатив 17-річний борг за аліменти
На Волині з батька двох дітей примусово стягнули повну виплату аліментів і додаткових виплат на утримання двох його дітей. Усього — понад 240 тисяч гривень заборгованості.

Про це 16 березня повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, пише Суспільне.

Державні виконавці внесли відомості про батька — неплатника аліментів — до Єдиного реєстру боржників. Розгляд справи про стягнення аліментів розпочав Нововолинський міський суд у жовтні 2009 року. Батько мав сплачувати аліменти на утримання двох синів, яким на той час було 2 та 3 роки.

За даними міжрегіонального управління, тривалий час чоловік зобов’язання не виконував, що спричинило накопичення значної суми боргу та нарахування штрафних санкцій за прострочення.

У березні 2026 року виконавче провадження офіційно завершили у зв'язку з повним виконанням рішення суду. Станом на 13 березня з боржника стягнули 168163 гривні (заборгованість за аліментами), 58230 гривень (штраф за несвоєчасну сплату), 16816 гривень (збір у дохід держави) та 170 гривень (витрати виконавчого провадження).

Довідково: Злісне ухилення від сплати аліментів за статтею 164 Кримінального кодексу України карається громадськими роботами на строк від 18 до 120 годин або арештом до трьох місяців, або обмеженням волі до 2 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, аліменти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сьогодні, 17:08
Сьогодні, 16:47
Сьогодні, 16:38
Сьогодні, 15:47
Сьогодні, 15:10
Медіа
відео
1/8