На Волині батько двох дітей виплатив 17-річний борг за аліменти





Про це 16 березня повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, пише



Державні виконавці внесли відомості про батька — неплатника аліментів — до Єдиного реєстру боржників. Розгляд справи про стягнення аліментів розпочав Нововолинський міський суд у жовтні 2009 року. Батько мав сплачувати аліменти на утримання двох синів, яким на той час було 2 та 3 роки.



За даними міжрегіонального управління, тривалий час чоловік зобов’язання не виконував, що спричинило накопичення значної суми боргу та нарахування штрафних санкцій за прострочення.



У березні 2026 року виконавче провадження офіційно завершили у зв'язку з повним виконанням рішення суду. Станом на 13 березня з боржника стягнули 168163 гривні (заборгованість за аліментами), 58230 гривень (штраф за несвоєчасну сплату), 16816 гривень (збір у дохід держави) та 170 гривень (витрати виконавчого провадження).



Довідково: Злісне ухилення від сплати аліментів за статтею 164 Кримінального кодексу України карається громадськими роботами на строк від 18 до 120 годин або арештом до трьох місяців, або обмеженням волі до 2 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

