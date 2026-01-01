Погодні умови відповідають нормам квітня: у Луцьку в березні - знову температурний рекорд

15 березня в місті Луцьку зафіксували другий від початку 2026 року рекорд максимальної температури повітря. Цього дня стовпчики термометрів досягли +13,9°﻿С.

Про це 16 березня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, попереднє рекордне значення для цього дня було у 2022 році й становило +13,8°﻿С. Перший цьогорічний рекорд фіксували в Луцьку 12 березня. Тоді стовпчики термометрів показали +17,7°﻿С.

Як коментував раніше Суспільному завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк, через підвищення температури повітря погодні умови наразі відповідають нормам початку квітня.

