Погодні умови відповідають нормам квітня: у Луцьку в березні - знову температурний рекорд
Сьогодні, 15:47
15 березня в місті Луцьку зафіксували другий від початку 2026 року рекорд максимальної температури повітря. Цього дня стовпчики термометрів досягли +13,9°С.
Про це 16 березня повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, попереднє рекордне значення для цього дня було у 2022 році й становило +13,8°С. Перший цьогорічний рекорд фіксували в Луцьку 12 березня. Тоді стовпчики термометрів показали +17,7°С.
Як коментував раніше Суспільному завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк, через підвищення температури повітря погодні умови наразі відповідають нормам початку квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
