У Луцьку хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення

У Луцьку хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення
Про початок хвилини мовчання жителів планують повідомляти через міську систему оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту. Також оголошення поширюватимуть у місцевих медіа, на офіційних ресурсах міської ради та через міський чат-бот «Назар».

Відповідний проєкт рішення розглянуть на засіданні виконавчого комітету міської ради у середу, 18 березня, пише misto.media.

Перевізникам рекомендуватимуть зупиняти громадський транспорт на міських і приміських маршрутах, якщо це не створюватиме аварійних ситуацій.

На ділянці проспекту Волі — від перехрестя з вулицею Винниченка до перехрестя з вулицею Парковою — із 08:59 до 09:03 на світлофорах вмикатимуть червоний сигнал.

До вшанування пам’яті також закликатимуть установи, підприємства, навчальні та медичні заклади громади. Релігійним громадам рекомендуватимуть оголошувати хвилину мовчання у храмах із можливістю звукової трансляції.

Якщо під час хвилини мовчання оголосять повітряну тривогу, першочерговим буде повідомлення про небезпеку та необхідність пройти до укриття.

