У Луцьку хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення





Відповідний проєкт рішення розглянуть на засіданні виконавчого комітету міської ради у середу, 18 березня, пише



Перевізникам рекомендуватимуть зупиняти громадський транспорт на міських і приміських маршрутах, якщо це не створюватиме аварійних ситуацій.



На ділянці проспекту Волі — від перехрестя з вулицею Винниченка до перехрестя з вулицею Парковою — із 08:59 до 09:03 на світлофорах вмикатимуть червоний сигнал.



До вшанування пам’яті також закликатимуть установи, підприємства, навчальні та медичні заклади громади. Релігійним громадам рекомендуватимуть оголошувати хвилину мовчання у храмах із можливістю звукової трансляції.



Якщо під час хвилини мовчання оголосять повітряну тривогу, першочерговим буде повідомлення про небезпеку та необхідність пройти до укриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про початок хвилини мовчання жителів планують повідомляти через міську систему оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту. Також оголошення поширюватимуть у місцевих медіа, на офіційних ресурсах міської ради та через міський чат-бот «Назар».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію