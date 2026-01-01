У Луцьку п'яний мотоцикліст збив на пішохідному переході жінку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія трапилась по проспекті Грушевського у Луцьку, близько 9 ранку.



Водій мотоцикла, лучанин, 1997 року народження, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на мешканку обласного центру, 1965 року народження. Жінка отримала тілесні ушкодження. Водій перебував в стані алкогольного сп’яніння. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Провадження за фактом ДТП розслідується за ч.2 ст. 286-1 КК України.





Слідчі встановлюють обставини ранкової ДТП у Луцьку.

