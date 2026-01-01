У Луцьку п'яний мотоцикліст збив на пішохідному переході жінку

У Луцьку п'яний мотоцикліст збив на пішохідному переході жінку
Слідчі встановлюють обставини ранкової ДТП у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилась по проспекті Грушевського у Луцьку, близько 9 ранку.

Водій мотоцикла, лучанин, 1997 року народження, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на мешканку обласного центру, 1965 року народження. Жінка отримала тілесні ушкодження. Водій перебував в стані алкогольного сп’яніння. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Провадження за фактом ДТП розслідується за ч.2 ст. 286-1 КК України.


Вибір редактора
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині заступника начальника СБУ затримали під час одержання 620 тисяч доларів хабаря, - Гончаренко
Сьогодні, 17:35
У Луцьку п'яний мотоцикліст збив на пішохідному переході жінку
Сьогодні, 17:21
Рада ЄС запровадила санкції проти дев’яти росіян, причетних до звірств у Бучі
Сьогодні, 17:08
У Луцьку хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення
Сьогодні, 16:47
На Волині батько двох дітей виплатив 17-річний борг за аліменти
Сьогодні, 16:38
